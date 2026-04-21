Община Пазарджик организира инициативата „Цветя за смет“

21 април 2026, 13:39 часа 310 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Пазарджик
Община Пазарджик организира инициативата „Цветя за смет“

На 25 април 2026 г. (събота), Община Пазарджик организира традиционната екологична инициатива „Цветя за смет“. Кампанията има за цел да насърчи разделното събиране на отпадъци и отговорното отношение към околната среда като повиши обществената ангажираност и утвърди устойчиви навици за опазване на природата. 

В рамките на събитието гражданите ще могат да предадат събрани отпадъци, като в замяна ще получат цвете или декоративен храст – символичен жест, който стимулира грижата за градската среда.

От 09:00 до 11:00 ч., жители и гости на града могат да посетят специалните пунктове за предаване на отпадъци - електроуреди, хартия и текстил. Те ще бъдат разположени на следните локации:

  • пресечката на бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Славянска“
  • пресечката на ул. „Пловдивска“ и ул. „Стефан Караджа“
  • пресечката на ул. „Стоян Василев“ и ул. „Кочо Честименски“
  • пресечката на ул. „Цанко Церковски“ и ул. „Петър Бонев“
  • ул. „Панайот Волов“ (в близост до ОУ „Любен Каравелов“)
  • ул. „Патриарх Евтимий“ (в близост до ДГ „Дъга“)
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
