ОДБХ – Пазарджик обяви, че не е установено нашествие на марокански скакалец

Експерти от отдел „Растителна защита“ към Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пазарджик извършиха обследване на поява на скакалци в гр. Пазарджик и с. Мало Конаре. Установено е, че наблюдаваният вид е Decticus albifrons (белочел дектикус) – един от най-едрите представители на семейството на дървесните скакалци (Tettigoniidae) в Южна Европа. Възрастните екземпляри достигат видима дължина до 6–7 см, което често създава впечатление за необичайно големи размери.

Експертите подчертават, че белочелият дектикус не представлява опасност за хората. Видът не е отровен, не пренася заболявания и не проявява агресия към хората. Освен това той е предимно хищен, като се храни с други насекоми – по-малки скакалци, щурци, гъсеници, мухи, пеперуди и бръмбари. Поради тази причина се счита за полезен за екосистемата и не е сред земеделските вредители. Гражданите могат да бъдат спокойни, че установеният вид не представлява риск за тяхното здраве и не е заплаха за земеделските площи.

Масовото му присъствие в градска среда през летните месеци се обяснява с комбинация от фактори, включително климатичните условия, промените в градската среда и силното привличане на насекомите към изкуственото осветление. През нощта възрастните индивиди активно летят към улични лампи, осветени фасади, витрини и прозорци, което създава впечатление за „нашествие“. Подобни явления обичайно се наблюдават от средата на юни до края на юли или началото на август, след което числеността на вида значително намалява.

При извършените проверки не е установена поява или разпространение на марокански скакалец (Dociostaurus maroccanus) – вид, който е сред най-опасните вредители по земеделските култури.

ОДБХ – Пазарджик продължава да следи фитосанитарната обстановка в региона и при необходимост ще предприеме своевременни действия в рамките на своите правомощия.