Община Пазарджик успешно реализира проект за енергийна ефективност и модернизация на социалните услуги

Два нови товарни електрически автомобила и зарядни станции за тях са предоставени за нуждите на Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич“ – гр. Пазарджик и Дом за стари хора – с. Главиница. Община Пазарджик успешно приключи изпълнението на проект BG-RRP-13.009–0047-С01 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“.

В рамките на проекта са изградени фотоволтаични системи за собствено потребление с мощност от 15 до 30 kW в 10 социални услуги, предоставящи подкрепа на различни уязвими групи от населението:

1. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Пазарджик

2. Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Пазарджик

3. Защитено жилище за пълнолетни лица с физически увреждания – гр. Пазарджик

4. Приют за бездомни лица – гр. Пазарджик

5. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Хаджиево

6. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – гр. Пазарджик

7. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – ул. „Стоян Ангелов“ №117

8. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – ул. „Яков Матакиев“ №19

9. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – ул. „Тинтява“ №3 В

10. Комплекс за социални услуги за деца и семейства (ЦОП и ЗМБ) – бул. „Ал. Стамболийски“ №48, гр. Пазарджик

Очакваният резултат от направената инвестиция е намаляване на разходите за електроенергия с приблизително 30%, което ще създаде възможност за по-ефективно управление на ресурсите и насочване на освободения финансов ресурс към дейности, свързани с подобряване на условията, качеството на грижата и подкрепата за потребителите на социалните услуги. Използването на възобновяеми енергийни източници ще допринесе за по-висока енергийна независимост на социалните услуги, по-ниски експлоатационни разходи и дългосрочен положителен ефект както за бюджета на услугите, така и за околната среда.

Като част от проекта, днес кметът на Община Пазарджик Петър Куленски връчи ключовете за два нови товарни електрически автомобила за нуждите на Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич“ – Пазарджик и Дом за стари хора – с. Главиница. За всяко от електрическите превозни средства е изградена и зарядна станция, което ще гарантира тяхната ефективна експлоатация и устойчиво използване.

“Заедно доказваме, че когато работим с мисъл за хората, постигаме устойчиви резултати с дългосрочен ефект.”, сподели Петър Куленски.

Новите автомобили ще подпомогнат ежедневната дейност на социалните услуги, ще улеснят логистичните процеси и ще допринесат за по-доброто обслужване на възрастните хора, ползващи услугите на домовете.

Общата стойност на проекта възлиза на близо 500 000 евро, като финансирането е осигурено по Механизма за възстановяване и устойчивост в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, Инвестиция C13.I5.

Реализацията на проекта представлява важна стъпка към модернизиране на социалната инфраструктура на територията на община Пазарджик чрез въвеждане на устойчиви енергийни решения, повишаване на енергийната ефективност и оптимизиране на разходите за функциониране на социалните услуги. Чрез внедряването на зелени технологии Община Пазарджик продължава политиката си за развитие на социални услуги, които са не само по-достъпни и качествени, но и по-ефективни и устойчиви в дългосрочен план.