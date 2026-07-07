Водата в село до Пазарджик вече е годна за питейни нужди

Водата в с. Хаджиево, Община Пазарджи, вече е годна за питейни нужди. След получено официално уведомление от Регионалната здравна инспекция – Пазарджик, ограничението за използване на водата за пиене и готвене в с. Хаджиево е отменено.

След предприетите от „ВиКУ“ ЕООД - Пазарджик действия по промиване на водопроводната мрежа и подмяна на съоръжения, както и след извършените лабораторни изследвания, е потвърдено, че нормите на манган в питейната вода вече са в рамките на допустимото.

В тази връзка вече е отменена и заповедта на Община Пазарджик от 13 ноември 2025 г., с която беше въведено ограничението за използване на водата за пиене и готвене за жителите на с. Хаджиево.

По предписание на РЗИ – Пазарджик ще продължи да се извършва учестен мониторинг на показателя манган от страна на „ВиКУ“ ЕООД и Регионалната здравна инспекция, с цел гарантиране качеството на питейната вода и занапред.