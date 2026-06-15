6 нови електробуса вече са въведени в експлоатация в Пазарджик

От днес по улиците на Пазарджик се движат 6 нови електробуса, които ще обслужват близо 90% от линиите на градския транспорт. С въвеждането им в експлоатация общината прави още една важна стъпка към модернизиране на обществения транспорт и подобряване качеството на живот на жителите на града.

“Въвеждането на новите електробуси е дългосрочна инвестиция в по-чиста околна среда, по-добра градска инфраструктура и устойчивото развитие на Пазарджик.”, заяви кметът на Община Пазарджик по време на официалното представяне на новите превозни средства, на което беше проведен и символичен първи курс. В него се включиха и ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, почетния консул на Чешката република в България проф. д-р Иван Соколов, областния управител на Пазарджик Борислав Богословов, заместник-кмета на Община Пещера Гълъбина Карамитрева, представители на производителя на електробусите и партньорите по проекта.

Доставката на електробусите е реализирана в рамките на проекта „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на проекта възлиза на над 4,2 млн. евро.

Освен доставката на шестте електробуса, проектът включва изграждането на шест зарядни станции за бавно зареждане, една бързозарядна станция, както и разработването на нов Генерален план за организацията на движението в община Пазарджик.

Новият автопарк ще допринесе за значително намаляване на вредните емисии и шумовото замърсяване, като същевременно ще осигури по-комфортно, безопасно и достъпно придвижване за гражданите. С реализирането на инвестицията Пазарджик се нарежда сред водещите общини в България по отношение на устойчивата градска мобилност.