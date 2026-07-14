Община Пазарджик ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски

На 18 юли (събота) Община Пазарджик ще отбележи 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски.

От 10:00 ч. на площад „Васил Левски“ ще се състои тържествена церемония по поднасяне на венци и цветя пред паметника на великия български революционер.

Община Пазарджик кани гражданите, представители на институции, обществени организации и всички, които желаят да отдадат почит към делото и паметта на Васил Левски, да се присъединят към церемонията.