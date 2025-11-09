Пазарджик е първата спирка на „Родопската теснолинейка“ – Септември–Добринище

Първата официална премиера на енциклопедичната книга „Родопската теснолинейка „Септември – Добринище“, дело на Кристиан Ваклинов, ще се състои в родния му град Пазарджик. Събитието ще се проведе на 10 ноември (понеделник) от 18:30 ч. в зала „Хебър“ на Гранд хотел „Хебър“.

Книгата, посветена на легендарната българска теснолинейка, излиза под редакцията на Ива Спиридонова и Симеон Аспарухов, които ще бъдат и модератори на премиерата. Заедно с автора те ще споделят как е създадена тази забележителна книга, какво ще открие читателят между нейните страници и как е оформено нейното визуално издание с прекрасния дизайн на Моника Комарницка.

Премиерата в Пазарджик ще даде началото на пътуването на книгата по маршрута на самата теснолинейка „Септември – Добринище“. Събитието ще има и своите специални гости, чиито имена ще останат изненада за публиката, а входът е свободен.