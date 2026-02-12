Арестуваният футболист на ЦСКА се завърна на тренировки

В ранните часове на нощта в понеделник, 9 февруари, футболистът на ЦСКА Давид Пастор беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние. Той минал на червен светофар и направил леко ПТП с паркиран автомобил. Служителите на реда, които са пристигнали на място, са направили проверка с дрегер, а устройството е показало 3.32 промила алкохол. Според колегите от „Тема спорт“, вчера, на 11 февруари, Пастор е взел участие в тренировка на ЦСКА за пръв път през седмицата.

Давид Пастор е осъден на 8 месеца условно и солидна глоба

Защитникът остана в ареста до вторник, 10 февруари. Тогава той получи условна присъда от 8 месеца лишаване от свобода, отложени за изпълнение за срок от 3 години. Освен това бразилецът ще трябва да плати глоба в размер на около 31 000 евро. Това е равностойността на автомобила, с който е причинил ПТП-то. Ясна е и причината, поради която Пастор е шофирал в нетрезво състояние – майка му е починала няколко дни преди рождения ѝ ден, а той не е успял да присъства на погребението поради невъзможност да се прибере в Бразилия.

Очаква се Пастор да се върне за ЦСКА в домакинството на Славия

Защитникът вече се извини за инцидента. Той ще бъде наказан от ЦСКА според вътрешния правилник на клуба. Очакванията са Давид Пастор да се завърне в групата на ЦСКА за мача срещу Славия на Националния стадион „Васил Левски“ следващата събота, на 21 февруари, от 17:30 ч. от началото на сезона бразилецът записа 19 мача за ЦСКА във всички турнири, като даде 4 асистенции.

