Археолози: Голямо откритие пренаписва времето за появата на човека в Америка

Откритието на археолозите преобърна с главата надолу идеята за това кога и откъде са дошли хората в Северна Америка и опроверга водещата теория, която отговаряше на тези въпроси. Археолози твърдят, че голямото откритие пренаписва историята за времето на появата на човека в Америка.

Откритието на учените, което преобръща историята за появата на човека в Америка

Учени откриха човешки отпечатъци от стъпки, запазени в древна кал в Ню Мексико. Тези отпечатъци датират от последния ледников период, преди приблизително 23 000 години, когато ледниците са били най-големи.

Както съобщава Earth , това откритие е предизвикало значителен интерес, защото предполага, че хората са присъствали в Северна Америка много по-рано, отколкото учените са предполагали. Някои експерти обаче поставят под въпрос точността на методите за датиране.

Първоначалното проучване използвало радиовъглеродно датиране на семена и цветен прашец, което някои смятали за ненадеждно. Няколко години по-късно същият изследователски екип се върнал към отпечатъците в Ню Мексико и получил нови данни от високонадеждни източници.

Тези резултати показват същата хронология - отпреди 20 000 до 23 000 години, потвърждавайки присъствието на хора далеч на юг от ледените покривки по време на Последния ледников максимум.

Сега археологът и геолог от Университета на Аризона Ванс Холидей се завърна с ново изследване, което предлага допълнителни доказателства, за да разреши дебата веднъж завинаги. Този път екипът използва радиовъглеродно датиране на древна кал, намерена близо до отпечатъците. Анализът е проведен от независима лаборатория.

Калта датира между 20 700 и 22 400 години, което е в съответствие с оригиналния възрастов диапазон на отпечатъците. По този начин, три различни материала (семена, цветен прашец и сега кал), датирани от три различни лаборатории, разказват една и съща история.

В продължение на много десетилетия историята за това как хората са дошли в Америка се е съсредоточавала върху културата на Кловис. Наречена на името на артефакти, открити близо до Кловис, Ню Мексико, тази група се е смятала за най-ранната известна човешка група, стъпила на континента.

Смята се, че хората от Кловис са преминали от Сибир в Аляска през Беринговия мост преди около 13 000 години и след това са се разпространили в останалата част на Северна Америка.

Тази хронология е в основата на учебници, музейни експонати и много археологически изследвания. Тя установява ясна точка на произход на човешкия живот в Северна и Южна Америка.

Промяна на хронологията на миграцията

Но новото откритие на Халидей хвърля съмнение върху тази теория. Ако хората вече са се скитали през този регион преди 23 000 години - много преди края на последния ледников период - тогава теорията за културата на Кловис е изключена.

Това предполага, че хората са достигнали континента много хиляди години по-рано, може би по различни пътища или при много различни условия.

Това променя не само разбирането ни за това кога хората са пристигнали в Америка, но и как са живели, се движели и адаптирали. Отваря нови въпроси относно моделите на миграция, технологиите и оцеляването в праисторическите пейзажи.

