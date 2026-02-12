Ветото срещу ИК: Две партии в парламента се надяват да няма 121 гласа срещу него

След като днес депутатите бяха уведомени за указа на президента за връщане за ново обсъждане на последните промени в Изборния кодекс, които ограничават секциите извън Европейския съюз, се появиха и първите коментари, но и надежди относно процедурата. Две опозиционни партии в 51-ото Народно събрание се надяват да няма 121 гласа за преодоляване на ветото и за повторно приемане на текстовете. Става въпрос за ПП-ДБ и АПС на Ахмед Доган.

Позицията на ПП-ДБ

"Ветото е факт. Ние, разбира се, няма да подкрепим този закон, както не го направихме. Надяваме се да няма 121 гласа в парламента", коментира лидерът на "Да, България" Бождидар Божанов. Той отбеляза, че аргументите против промените в Изборния кодекс са ясни и всички партии ги знаят и няма нужда да им бъдат обяснявани.

На какво се надяват още хората на Доган?

От АПС считат ветото за правилно и очаквано. "Целта е ясна да ограничат гласовете в Република Турция, да не ограничават и тези, които са в Америка, Великобиртания, тези, които са в другите извън ЕС държави. Това не е демократично", каза Хайри Садъков.

Той се надява след промяната в ръководството на БСП те да гласуват по друг начин по Изборния кодекс.