Войната в Украйна:

Ветото срещу ИК: Две партии в парламента се надяват да няма 121 гласа срещу него

12 февруари 2026, 12:35 часа 291 прочитания 0 коментара
Ветото срещу ИК: Две партии в парламента се надяват да няма 121 гласа срещу него

След като днес депутатите бяха уведомени за указа на президента за връщане за ново обсъждане на последните промени в Изборния кодекс, които ограничават секциите извън Европейския съюз, се появиха и първите коментари, но и надежди относно процедурата. Две опозиционни партии в 51-ото Народно събрание се надяват да няма 121 гласа за преодоляване на ветото и за повторно приемане на текстовете. Става въпрос за ПП-ДБ и АПС на Ахмед Доган. 

Позицията на ПП-ДБ

"Ветото е факт. Ние, разбира се, няма да подкрепим този закон, както не го направихме. Надяваме се да няма 121 гласа в парламента", коментира лидерът на "Да, България" Бождидар Божанов. Той отбеляза, че аргументите против промените в Изборния кодекс са ясни и всички партии ги знаят и няма нужда да им бъдат обяснявани. 

На какво се надяват още хората на Доган?

От АПС считат ветото за правилно и очаквано. "Целта е ясна да ограничат гласовете в Република Турция, да не ограничават и тези, които са в Америка, Великобиртания, тези, които са в другите извън ЕС държави. Това не е демократично", каза Хайри Садъков.

Той се надява след промяната в ръководството на БСП те да гласуват по друг начин по Изборния кодекс. ОЩЕ: Заради секциите в чужбина: Йотова наложи вето на промените в Изборния кодекс

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Вето Изборен кодекс секции в чужбина коалиция ПП-ДБ 51 Народно събрание АПС
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес