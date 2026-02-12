Любопитно:

Йотова обясни защо е избрала Гюров

"Днес избора се сведе до това дали да бъде от статуквото или от опозицията. Това е публичната дискусия за съжаление", каза президентът Илияна Йотова по време на брифинг в президентството. Тя обясни и защо е избрала Андрей Гюров, като посочи, че се е спряла на него, защото единствено той подава оставка от заемания пост като подуправител на Българската народна банка (БНБ). "Отпадат съмненията за конфликт на интереси", каза Йотова и уточни обаче, че не подлага останалите институции, институцията омбудсман и Сметната палата на съмнение за политическа обвързаност.

Според нея конституционните промени са оцветили хората, които биха били служебни министър-председатели и в тази връзка изборът й ще бъде от "Осанна" до "Разпни го".

"Нямах особен избор, защото така решиха народните представители, променяйки Конституцията. Няма почти политическа сила, която да не признава какво са направили. И много се надявам без да давам, какъвто и да е съвет на Народното събрание, че този въпрос в едно следващо мнозинство ще бъде преразгледан", заяви още Йотова. 

Чия е отговорността?

Йотова очаква от Андрей Гюров да представи състав на кабинет без политически натиск, да поеме отговорността като премиер, но и отговорност за министрите, които ще предложи.

Тя бе категорична, че министрите няма да са нейн избор, а Гюров ще  носи отговорност пред Народното събрание, където 

"Те няма да са мой избор. Да носи отговорност пред Народното събрание, където той и служебният кабинет ще положат клетва", добави още Йотова.

