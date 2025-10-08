Започва санирането на многофамилните жилищни сгради по две улици в Пазарджик

Днес започват строителните дейности за саниране и енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради на ул. Дунав 1-9 и на ул. Ангел Кънчев 18-24. Санирането на жилищната сграда на ул. Дунав 1-9 обхваща цялата осем етажна сграда съсъстояща се от 134 апартамента и сутерена ѝ. Дейностите ще включват топлоизолация на външните стени, покрив и подове на сградата; подмяна на дограма и врати на входове; възстановяване и защита на бетонни конструкции и стоманени елементи; ремонт на покрива на сградата и демонтаж на стари и монтаж на нови ламаринени обшивки и шапки на комини; изграждане на нова мълниезащитна инсталация и осигуряване на противопожарна безопасност.

Проектът за цялостното саниране и енергийно обновяване на жилищната сграда на ул. „Ангел Кънчев“ № 18 - 24 включва и четирите ѝ входа. Ще бъде извършена топлоизолация на външните стени, покрив и подове на сградата; подмяна на дограма и врати на входове; почистване на корозирала арматура и поставяне на антикорозионна защита; полагане на хидроизолация и обшивки на покрива; изграждане на нова мълниезащитна инсталация и осигуряване на противопожарна безопасност.

С подобряване на енергийните системи и всички необходими строителни и възстановителни работи, се цели сградите да бъдат въведени в експлоатация в модерни и безопасни условия. Ремонтните дейности ще осигурят за живущите по-ниски разходи за отопление и охлаждане, повишен топлинен и звуков комфорт, по-красив и поддържан вид на сградата, повече безопасност и модерна среда за живот, по-добро качество на въздуха и увеличена стойност на имотите.

След приключване на строителните дейности всяка многофамилна жилищна сграда ще премине в клас „А“ на енергопотребление – това означава по-малки разходи, повече комфорт през всички сезони и удължен живот на сградата.