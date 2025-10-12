Войната в Украйна:

Шеф на БФС се заяде с "Футболист №1" на България и направи намек към държавата

12 октомври 2025, 11:08 часа 761 прочитания 0 коментара
Шеф на БФС се заяде с "Футболист №1" на България и направи намек към държавата

"Като капитанът ни е резерва в ПАОК, няма как да стане!" Това заяви вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев след тежкото домакинско поражение на националния отбор по футбол от Турция. "Лъвовете" загубиха с 1:6 в мач от третия кръг на квалификациите на Световното първенство през 2026 година. Фурнаджиев коментира представянето на тима и посочи, че с играч като Кирил Десподов за капитан няма как да се получи.

Фурнаджиев разкри тъжната прогноза на УЕФА

Петкратният носител на наградата "Футболист на годината" Кирил Десподов запази капитанската лента и с идването на Александър Димитров. Въпреки че Фурнаджиев не се поколеба да го определи като резерва на ПАОК, самият той едва ли се сеща за по-добър вариант за капитан.Междувременно вицепрезидентът на централата, заяви, че рецептата за успех е да имаме поне петима родни национали в Топ 5 първенствата на Европа. Но единственият ни футболист, който играе в тях, вчера не изигра нито една минута...

ОЩЕ: Из среднощните размисли на един президент на БФС: Сън не хвана Гонзо след резила от Турция

Атанас Фурнджиев

Какво каза Фурнаджиев след мача:

"Отдавна съм го казал, на всичкото отгоре и УЕФА го каза след анализ, докато нямаме поне петима футболисти от топ 5 първенствата на Европа, няма как да стане. Вижда се, че психически и физически нашите момчета не са готови. Трябва да играят като титуляри в силните първенства. След като капитанът ни е резерва в ПАОК, няма как да стане. Отворени сме за предложения, ако кажете какво трябва да променим. Футболът се прави с много пари, преди три години бях в Болония и те имат 20 терена.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Това, което се случва в България, клубовете в Първа лига нямат средства да си издържат първите отбори, камо ли да инвестират в юношите. Изключвам пет отбора. Проблемът не е в идването на чужденци, а в изграждането на децата. Те няма къде да тренират. Единствената държава сме в Европейския съюз, която няма изграден стадион. И да ударим ръка на клубовете, откъде клубовете да вземат тези средства. Тези пари трябва да дойдат отнякъде. За мен държавата е единственият изход", каза Фурнаджиев.

ОЩЕ: "Преди имахме Стоичков, Балъков, Туньо, а сега награждаваме резервата от световния гранд ПАОК!"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Национален отбор по футбол БФС Кирил Десподов Атанас Фурнаджиев
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес