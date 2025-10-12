Шеф на БФС се заяде с "Футболист №1" на България и направи намек към държавата

"Като капитанът ни е резерва в ПАОК, няма как да стане!" Това заяви вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев след тежкото домакинско поражение на националния отбор по футбол от Турция. "Лъвовете" загубиха с 1:6 в мач от третия кръг на квалификациите на Световното първенство през 2026 година. Фурнаджиев коментира представянето на тима и посочи, че с играч като Кирил Десподов за капитан няма как да се получи.

Фурнаджиев разкри тъжната прогноза на УЕФА

Петкратният носител на наградата "Футболист на годината" Кирил Десподов запази капитанската лента и с идването на Александър Димитров. Въпреки че Фурнаджиев не се поколеба да го определи като резерва на ПАОК, самият той едва ли се сеща за по-добър вариант за капитан.Междувременно вицепрезидентът на централата, заяви, че рецептата за успех е да имаме поне петима родни национали в Топ 5 първенствата на Европа. Но единственият ни футболист, който играе в тях, вчера не изигра нито една минута...

Какво каза Фурнаджиев след мача:

"Отдавна съм го казал, на всичкото отгоре и УЕФА го каза след анализ, докато нямаме поне петима футболисти от топ 5 първенствата на Европа, няма как да стане. Вижда се, че психически и физически нашите момчета не са готови. Трябва да играят като титуляри в силните първенства. След като капитанът ни е резерва в ПАОК, няма как да стане. Отворени сме за предложения, ако кажете какво трябва да променим. Футболът се прави с много пари, преди три години бях в Болония и те имат 20 терена.

Това, което се случва в България, клубовете в Първа лига нямат средства да си издържат първите отбори, камо ли да инвестират в юношите. Изключвам пет отбора. Проблемът не е в идването на чужденци, а в изграждането на децата. Те няма къде да тренират. Единствената държава сме в Европейския съюз, която няма изграден стадион. И да ударим ръка на клубовете, откъде клубовете да вземат тези средства. Тези пари трябва да дойдат отнякъде. За мен държавата е единственият изход", каза Фурнаджиев.

