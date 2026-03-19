Лайфстайл:

Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 13 МИР - Пазарджик

19 март 2026, 12:06 часа 244 прочитания 0 коментара
Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" в 13 МИР - Пазарджик за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Искра Димитрова Михайлова-Копарова

2. Небие Исмет Църенска

3. Юмер Мустафа Хамза

4. Осман Акчай Мурадов

5. Мустафа Фейзи Алиш

6. Искра Орлинова Люгова

7. Петко Валентинов Проданов

8. Петя Иванова Цветкова

9. Айредин Мустафа Еюпов

10. Исмаил Мехмед Моллов

11. Спас Христинов Николов

12. Мехмед Мустафа Бандьо

13. Алиш Муса Алендар

14. Наим Хъкмет Идриз

15. Светлан Илиянов Бабечки

16. Мариела Василева Тупарова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Пазарджик
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес