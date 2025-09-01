Безводие: Бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Областният управител на Плевен Николай Абрашев обяви частично бедствено положение на територията на областта, става ясно от съобщение на сайта на общината. До бедствено положение се стигна след кпостъпили искания от кметовете на общините Плевен и Долна Митрополия за обявяване на частично бедствено положение. То се налага заради ниските налични количества вода, създалата се кризисна ситуация.

Необходимо е и задействането на процедурите по обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните заведения, социални заведения и други.

Срокът на бедственото положение е седем дни, считано от 00.00 часа на 2 септември 2025 г.

Бедствието се случва и в момент, в който премиерът Росен Желязков издаде "жълт картон" на Абрашев заради водната криза.

Границите на бедствено положение:

В община Плевен - гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово и с. Къшин;

В община Долна Митрополия - гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа.

Действията на областния управител

Областният управител на област Плевен ще продължи да изисква доклади на ежеседмична база за изпълнението на набелязаните мерки за подобряване на водоснабдяването от ръководителите на секция „Планиране" - д-р Валентин Христов, кмет на Община Плевен, и секция „Операции" - инж. Климент Тодоров, управител на ВиК ЕООД – Плевен към Областния щаб.