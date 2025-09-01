Мерки за нормална работа на училищата в условията на воден режим обсъдиха на среща в Плевен

Обсъждане на мерки за осигуряване нормалната работа на образователните институции и социални заведения в условията на воден режим като част от плана на сформирания Кризисен щаб бе тема на среща в Община Плевен днес с директорите на училищата в общината. Присъстваха областният управител на област Плевен Николай Абрашев, заместник-кметовете на Община Плевен Калоян Къдрийски /ресор „Териториално развитие/ и Елина Димитрова /ресор „Хуманитарни дейности/, началникът на Регионално управление на образованието /РУО/ Албена Тотева, директорите на училища и медии.

„Тази среща и всички действия от страна на Община Плевен, съвместно с Областна администрация и РУО - Плевен, са насочени към осигуряването на нормален старт и ход на новата учебна година. На разположение сме за въпроси, съдействие и помощ. Имаме анализ и е направена организация всички училища, детски градини и социални институции да получат необходимите количества бутилирана минерална вода - такава е осигурена по искане на Община Плевен от Държавния резерв и от дарението, получено от Областна управа от Областна администрация - Русе“, обяви в началото на срещата Елина Димитрова.

За предприетите конкретни мерки за инсталирането на хидрофорните системи в учебните заведения разяснения направи заместникът-кметът Калоян Къдрийски:

„Правим необходимата организация, за да може всички да посрещнем спокойно учебната година, що се касае до водоснабдяването. Провели сме редица разговори с Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ и Министерството на образованието и науката /МОН/, говорили сме и за изграждането на хидрофорните съоръжения. Относно спекулациите по темата, че за тези хидрофори са нужни проекти, разрешителни и т.н., отговорът ми е, че нещата не стоят точно така, ако хидрофорната система се монтира във Ваше помещение, без това да изисква някакво преустрояване или строително-монтажни работи. Системата задължително след това ще бъде проверена от РЗИ, за да последва и издаване на сертификат за годността на водата. От вторник, 02.09.2025 г., представители на Общината ще посетим всички общински и държавни училища и социални заведения, за уточняващи въпроси по тази тема. Има училища и детски градини, които не са засегнати в такава степен от водния режим, както други, затова ще се работи приоритетно там, където нещата са най-наложителни“, посочи Калоян Къдрийски.

От своя страна областният управител Николай Абрашев информира училищните директори за постъпилото дарение от бутилирана вода от страна на Областна администрация - Русе и при заявка може да се осигурят нужните количества за всяко едно от учебните заведения.

В рамките на срещата директори на училища споделиха опит за предприети вече стъпки за поставяне на хидросъоръженията и поставиха въпроси, свързани с монтажа. Днешната среща е втора от поредицата такива, предприети от общинска администрация във връзка с подготовката за началото на новата учебна година.