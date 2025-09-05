Войната в Украйна:

Годна ли е за пиене водата в Плевен? РЗИ обяви резултатите от изследването

05 септември 2025, 12:59 часа 414 прочитания 0 коментара
Годна ли е за пиене водата в Плевен? РЗИ обяви резултатите от изследването

Водата в Плевен е годна за пиене. Това съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен д-р Илиян Минчев по време на днешното заседание на Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването. Той посочи, че от РЗИ продължават да извършват ежеседмичен учестен мониторинг на качествата на питейната вода. С тяхно предписание такъв мониторинг паралелно извършват и от ВиК.

Пробонабирането

На 1 септември е направено пробонабиране от всички 10 контролни точки в града. Взети са проби и от четири детски заведения и от шест болници, които съставляват над 80 процента от болничните легла в плевенска област. Лаборантите са работили със сертифицирани съдове за микробиологичен и химичен анализ. Установено е, че органолептиката (външен вид и структура, цвят, консистенция, мирис, вкус, странични примеси) на водата е непроменена.

Изследваните проби в лабораториите на РЗИ не са показали никакви отклонения по показателите на Наредба 9 за водата за питейно-битови цели, уточни д-р Минчев. Той добави, че лабораторията на плевенската РЗИ е акредитирана и е в първата петица в страната по отношение на оборудване и специалисти, и в нея се изследва водата на още шест области.

Болничните заведения

Директорът на РЗИ-Плевен каза още, че четири от болничните заведения имат собствени водоизточници и изградени хидрофорни системи.

В хигиенно-епидемиологично отношение няма покачване на заболеваемостта от чревни инфекции, информира д-р Минчев. За последните три седмици има регистрирани 16 чревни инфекции, които нямат връзка с питейна вода. Половината от тях са от райони в областта, където няма режим на водата.

От РЗИ продължават и проверките в учебните заведения за готовност за новата учебна година. Там освен санитарно-хигиенните условия се проверява и за наличието на достатъчен брой съдове за санитарни нужди. От 105 училища в областта, 90 вече са проверени и им е дадено разрешение. 

От 18 август няма постъпили жалби от граждани, свързани с проблеми с питейното водоснабдяване. Има две жалби от Червен бряг, които са разгледани и е установено, че проблем с водоснабдяването няма, каза още той. 

