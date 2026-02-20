Илияна Йотова обяви ще се кандидатира ли за президент

Президентът Илияна Йотова призова медиите да изчакат първо държавата да премине през предсрочните парламентарни избори и тогава ще каже дали ще се кандидатира за следващите президентски избори, които ще се проведат есента. "Ще се кандидатирам, ако виждам, че получавам доверието на хората и ако съм си свършила работата. Решението ще го взема, след като преминем през предсрочните парламентарни избори", каза тя.

Илияна Йотова заяви, че поне според първите социологически проучвания преди предсрочните парламентарни избори Румен Радев е фаворитът и той ще спечели изборите за нов парламент. Въпросът е какво ще бъде сложено на масата след предсрочните парламентарни избори, посочи тя. Според нея има вълна за по-висока избирателна активност след излизането на Румен Радев на политическия терен. Още: Илияна Йотова: Имам резерви към някои министри

Йотова защити Румен Радев и, че е искал да бъде проведен референдум за влизане на България в еврозоната - защото имало данни, че не сме готови. Брюксел кога каза, че сме готови, настоя президентът. Тя е на мнение, че обществото и най-бедните и уязвими граждани не са защитени от еврото, тъй като другите държави, които са приели еврото, са имали много по-дълъ процес.

Към кои министри президентът има резерви и съмнения?

Снимка: БГНЕС

Още: Йотова поряза Радев: Няма как да сваля политическо доверие от кабинета (ВИДЕО)

В първото си интервю за българска телевизия като първата жена президент, държавният глава каза, че има резерви към служебното правителство на Андрей Гюров, но не пожела да назове към кои служебни министри в правителството има съмнения. И отново разкритикува промените в Конституцията, направени по време на управлението на така наречената "сглобка" между парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС.

Пред bTV Йотова защити по темата и досегашния президент Румен Радев, който, по думите ѝ, е правил добри служебни кабинети преди промените в Конституцията.

Йотова бе категорична, че не тя носи отговорността за служебното правителство, а Народното събрание. И уточни, че не е водила разговори с досегашния президент Румен Радев за служебното правителство, тъй като Радев "имал много по-важни неща за вършене".

Илияна Йотова сподели още, че е чула за слуховете спрямо вицепремиера без портфейл, отговарящ за честните избори - Стоил Цицелков от медиите. "Незабавно ще подпиша указ за неговата оставка, ако всичко това, което излезе в медиите, е вярно", закани се президентът във връзка с вчерашните тези на парламентарно представените партии за биографията на Стоил Цицелков. Тя е на мнение, че Цицелков няма място и в Общественият съвет към ЦИК.

Илияна Йотова пожела успех и на Емил Дечев като служебен министър на вътрешните работи. Основният проблем за служебния министър ще са купуването на гласове, както и корпоративният вот на предсрочните парламентарни избори.

Президентът взе отношение и за служебния правосъден министър Андрей Янкулов, който има тежката задача да "разкара" Борислав Сарафов, наречен на практика "г-н Никой" от няколко съдеби състава като изпълняващ функциите главен прокурор.

"Много е тънка нишата за правосъдието и усещането на хората за справедливост. Хората не се интересуват от мандати, постове и колегии, а е по-важно нивото на правосъдието в България", добави Илияна Йотова. И даде пример за големия протест пред Съдебната палата за убитата от съпруга си - Евгения.

Според нея съдебна реформа може да се направи само със солидно мнозинство.

Президентът разкритикува и правителството на Росен Желязков заради това, че не са си взели поука, не са чули гласа на улицата и поради тази причина заради Бюджет 2026 и политиката, която водеше като модел на управление кабинетът, предизвика големите протести в края на 2025 година.

Случаят "Петрохан"

Снимка: Колаж БГНЕС

Йотова заяви, че няма да коментира криминалния елемент на трагедията на шесторното убийство, но смята, че всичко това е "оголило една рана в обществото". И постави редица въпроси - какво се случва с българските деца, образователната система, училищата и защо институциите издават документи в разрез със законите.

Йотова е на мнение, че вече случаят "Петрохан" се политизира и ще бъде прехвърлен на предсрочните парламентарни избори.

Още: Официално: Утвърдена е датата на първите предсрочни парламентарни избори за 2026 г.