Любопитно:

Инициатива в Плевен насърчава любовта към книгите и четенето

25 ноември 2025, 12:39 часа 298 прочитания 0 коментара
Инициатива в Плевен насърчава любовта към книгите и четенето

Да обичат книгите и да вярват в силата на приказките! С това послание кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов се обърна към учениците от III „в“ клас при НУ „Патриарх Евтимий“, които отбелязаха Националния ден на четенето. Срещата в света на книгите е по инициатива на Народно читалище „Съгласие 1869“, на която д-р Христов бе поканен като гост. Той се включи в проявата, като прочете на децата откъс от книжката „Приказка за приказни герои“ на Здрава Каменова.

По време на срещата героите от книгата оживяха и чрез танцов спектакъл, част от инициативата бяха още забавни и полезни игри, подготвени от екипа на читалището. На финала всяко дете си тръгна с подарък, усмивка и спомен за интересната среща.

Националният ден на четенето е призив към деца, родители и учители да отделят време за книги и споделени истории, защото именно четенето стои в основата на грамотността на обществото.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Плевен
Още от Плевен
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес