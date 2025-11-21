Доклад от община Плевен до Кризисния щаб за водата

Община Плевен докладва днес пред Областния кризисен щаб за справяне с безводието за дейностите, извършени от местната управа през изминалата седмица. Информацията пред щаба, председателстван от областния управител инж. Мартин Мачев, представиха кметът д-р Валентин Христов и заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Христо Кочев. В заседанието участваха още председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански и общински съветници, представители на ресорни институции и граждани.

- Работи се по отворените обществените поръчки за избор на изпълнител на СМР и избор на строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Плевен - ул. „Сан Стефано“ и ул. „Шипка“ - гр. Плевен”;

- Работи се по отворените обществените поръчки за избор на изпълнител - инженеринг: „Реконструкция (основен ремонт) на довеждащи водопроводи от ПС Дружба до съществуващи водопроводи за гр. Плевен, община Плевен“;

- Работи се по отворените обществените поръчки за избор на изпълнител - инженеринг: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на жк „Дружба“ 1 и 2 и градска част, гр. Плевен“;

- Работи се по отворените обществените поръчки за избор на изпълнител - инженеринг: „Реконструкция на довеждащи водопроводи за гр. Плевен от НР Брестовица до висока зона жк „Дружба“, община Плевен“;

- Работи се по отворените обществените поръчки за избор на изпълнител - инженеринг: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на жк „Дружба“ 3 и 4 и градска част, гр. Плевен“;

- Възлагат се текущи ремонти по водопроводната мрежа на гр. Плевен съвместно с ВиК ЕООД Плевен;

- Работи се по подготовка на обществените поръчки за проектиране, СМР и строителен надзор в процес на проектиране и по време на строителството на обекти: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на жк „Дружба“ – ниска зона и градска зона, гр. Плевен“; „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на жк „Сторгозия“, гр. Плевен“; „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 4-ти км до НР Скобелев парк“.

Заместник-кметът Христо Кочев съобщи подробности и около работата на администрацията по различните срокове на обществените поръчки, свързани с ВиК инфраструктурата:

- За обект „Реконструкция на вътрешната ВиК мрежа по улици „Сан Стефано“ и „Шипка“ - на 14 ноември има решение за класиране, на 24 ноември трябва да изтече срокът за обжалване на процедурата. На 25 ноември ще бъде изпратено писмо за сключване на договор и евентуално до 25 декември Община Плевен трябва да има сключен договор. Този едномесечен срок може да бъде намален и на седмица, това зависи от спечелилия поръчката. Има административни срокове, които не зависят от Община Плевен, а са съгласно Закона за обществените поръчки. До 28 ноември трябва да има избран строителен надзор за този обект. Ако няма обжалване, на 8 декември 2025 г. трябва да има избран строителен надзор. Това означава, че по улици „Сан Стефано“ и „Шипка“ работа на терен ще може да се започне в началото на м. януари 2026 г. Крайният срок за приключване на строително-монтажните работи е 30 септември 2026 г. Резултатът: ще бъдат подменени общо 2 469 м водопроводна мрежа в тази част на Плевен. Отделно са сградните водопроводни отклонения, водопроводни шахти по трасето, връзки със съществуващи водопроводи и др.;

- За обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в жк „Дружба“ 3 и 4, и Промишлена зона - гр. Плевен“ - Срокът за класиране на участниците в обществена поръчка е до 10 януари 2026 г. Следва срок за обжалване до 20 януари. До 8 декември 2025 г. тече срок за подаване на оферти за строителен надзор по този обект. Т.е. до края на февруари – началното на март 2026 г. трябва да се започне работата по този обект. Под започване на работа се има предвид 90 дни проектиране и работа на терен за срок от 240 дни - строително-монтажни дейности;

- Това, което важи за обект жк „Дружба“ 3 и 4, е в сила и за обект жк „Дружба“ 1, Промишлена и градска част – сроковете са същите;

- Това са и сроковете за реконструкцията на довеждащите водопроводи за гр. Плевен от напорен резервоар до висока зона в жк „Дружба“, както и за реконструкция на довеждащи водопроводи от помпена станция „Дружба“ до съществуващи водопроводи в Плевен, като тук проектирането е по-кратко - за 60 дни, поясни Кочев.

Ако няма обжалване на процедури, което би забавило изпълнението в рамките на по-горе обявените срокове, до края на следващата 2026 година и началото на 2027-а тези обекти може да бъдат напълно приключени.

ВиК - Плевен: докладва

Калоян Къдрийски, управител:

След обследванията, които се извършват съвместно с фирма, с която ВиК операторът има договор за обследване, в спешен порядък се предприема подмяна на част от компрометираните участъци, информира Калоян Къдрийски.

Продължава реконструкцията на амортизирания водопровод и на сградни водопроводни отклонение по ул. „Люляк“ в жк „Сторгозия“.

Приключени са строително-монтажните работи на ул. „Крали Марко“ до ул. „Мрамор“. От вчера към водоснабдителната мрежа се присъедини новоизграден участък на водопровод от ул. „Мрамор“ до ул. „Рудозем“.

Най-важната обществена поръчка, която се очаква през следващата седмица, е за почистване на рововете при зона „Биволаре“ и изграждане на водопровода дотам.

Управителят на ВиК – Плевен съобщи, че към момента водоснабдяването в Плевен и селищата от водоснабдителната група е стабилизирано, като се изключат авариите, по които се работи почти денонощно.

„Български ВиК холдинг“ ЕАД:

докладва инж. Лозко Лозев - председател на УС

Загубите на вода в Плевен са над 85 процента, не може бързо да се отстранят всички аварии, работи се и за доставянето на допълнителни количества вода, за да може догодина да нямаме проблем, информира инж. Лозко Лозев. Той съобщи още, че към момента основно два са водоизточниците за община Плевен, които се ползват през последните два месеца. Единият е каптажът на „Черни Осъм“ като през последните два месеца не е намалена мощността от централното водохващане. За този период от там към община Плевен постъпват средно по около 600 литра в секунда, ползват се и още по около 200 литра в секунда от помпена станция „Вит“, рядко се е стигало до пускане на вода от помпена станция „Крушовица“.

Инж. Лозев отчете, че се извършват профилактики и набиране на мощности по рововете на помпена група „Вит“, направена е профилактика с подмяна на помпени агрегати по мощностите на помпена група „Крушовица“. На финалната права сме и очакваме да започне строителството по така необходимия ни водопровод от връзката на индустриалния водопровод към зона „Биволаре“. Това е важно да се случи преди началото на следващия сезон, допълни инж. Лозев.

Областният кризисен щаб по проблемите с безводието заседава вече веднъж месечно. Към момента остават в сила всички предприети мерки, както и изискването всяка седмица отговорните институции да изпращат доклади за свършената работа.