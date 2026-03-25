Плевен е домакин на регионален форум „Иновативните идеи, с които преобразяваме класната стая днес – проекция на утрешния ден“

В Плевен днес беше дадено начало на първия регионален форум на тема „Иновативните идеи, с които преобразяваме класната стая днес – проекция на утрешния ден“. Събитието се реализира от плевенското ОУ „Валери Петров“ в изпълнение на Национална програма „Иновации в действие“, модул 2 и модул 3, съвместно с Регионално управление на образованието - Плевен и в партньорство с Община Плевен. Общо седем са подобните инициативи, които предстои да се проведат в страната.

Гости на официалното откриване в зала „Катя Попова“ днес бяха областният управител Александър Йотков, д-р Паулина Кирова – заместник-кмет на Община Плевен, и Ирена Александрова – началник-отдел „Образование и младежки дейности“ в местната администрация, Силвия Кънчева – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерство на образованието и науката, Албена Тотева – началник на Регионално управление на образованието – Плевен, проф. Теодора Вълова, ръководител катедра „Социални и фармацевтични дейности” в Медицински университет – Плевен, и др.

Участници в тридневния форум са и иновативни училища от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, както и партньорските училища ОУ „Стою Шишков“ - гр. Смолян, ОУ „Петко Р. Славейков“ - с. Средногорци, обл. Смолян, и ОУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Плевен.

В рамките на форума днес темите са обзор на иновативните процеси в област Плевен и панорама на иновациите, след което участниците ще се включат в пешеходна обиколка с ученици - екскурзоводи до културни и исторически забележителности в града ни.

На 26 март програмата ще премине под наслов „Иновативна мозайка: Северозапад“. В рамките на деня до обяд в Регионалния исторически музей, в Центъра за работа с деца и в ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев“ в Плевен ще бъдат представени иновативни училища в начален, в прогимназиален и в гимназиален етап на основното образование. В следобедните часове участниците във форума ще присъстват в сградата на ОУ „В. Петров“ на интегриран комбиниран урок, куклен театър, урок по Български език и литература с прилагане на иновация, урок по Технологии и предприемачество, мултидисциплинарен урок, работа с 3D принтер и виртуални очила, демонстрации с роботи и др.

На 27 март, отново в зала „Катя Попова“, ще се проведе заключителният специализиран панел „Проекция на утрешния ден“. Ще бъде представено изпълнение на дейностите по Модул 3 „Форуми за иновации в образованието“, НП „Иновации в действие“, свързани с осигуряване на социално-психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти с приобщаване на родителите за преодоляване на кризи и критични ситуации, лектор ще е Румян Русев.