Ливърпул губи сериозна сума, за да удовлетвори последното желание на Мо Салах на "Анфийлд"

Новината, от която феновете на Ливърпул се страхуваха през последните месеци, беше потвърдена. В началото на седмицата суперзвездата на мърсисайдци Мохамед Салах публикува емоционално видео в социалните си мрежи с прощално послание, в което обяви, че напуска клуба. Египтянинът ще си тръгне от "Анфийлд" със статут на легенда и под №3 в голмайсторската ранглиста със своите 255 гола за "червените".

Ливърпул пуска Салах без пари

От посланието на Салах става ясно, че той ще напусне след края на сезона, въпреки че има договор до 2027 г., след като подписа двугодишно удължаване миналото лято. Египетският национал без съмнение ще се надява да добави ФА Къп и Шампионска лига към вече дългия си списък с отличия, откакто пристигна от Рома през 2017 г. Общо нападателят помогна на Ливърпул да спечели две титли от Висшата лига, Шампионската лига, ФА Къп и две Купи на Карабао под ръководството както на Юрген Клоп, така и на Арне Слот. 33-годишният футболист изигра ключова роля в триумфа на тима в Англия през сезон 2024/25, като отбеляза 34 гола и даде 23 асистенции в 52 мача, което му донесе третата титла "Играч на годината".

Но през този сезон формата на Салах спадна. Той отбеляза едва 10 гола и даде 9 асистенции в 34 мача. Египтянинът също така се скара със Слот в края на миналата година и за кратко бе изваден от състава. Още тогава започнаха спекулациите около неговото напускане. Все още не е ясно накъде ще продължи кариерата на египтянина. Неговият агент Абас Иса уточни в социалните мрежи, че самите те не знаят къде ще играе футболистът през следващия сезон и всички новини са само слухове.

Клубът ще понесе известни загуби, след като позволи на играча да напусне безплатно през юни 2026 г., въпреки че той има договор до 2027 г. Това на практика означава, че Ливърпул ще се лиши от потенциална трансферна сума, която иначе би получил, поради взаимното споразумение между играча и футболния клуб. Припомняме, че преди три години мърсисайдци отхвърлиха колосалната оферта на Ал Итихад от 150 милиона паунда за услугите на египтянина. И въпреки че приносът на Салах е свързан с огромни финансови загуби, представянето му на терена е безценно и ще остане в паметта на феновете на Ливърпул за десетилетия напред.

