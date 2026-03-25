Сериозни критики към президента на ФИФА заради действията му спрямо Доналд Тръмп

Само 79 дни преди старта на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, опасенията около провеждането на турнира остават по редица причини, сред които Имиграционната и митническа охрана на САЩ, забраните за пътуване, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп, и други политически проблеми, включително войната в Близкия изток. Освен това, във връзка с продължаващия конфликт, се съобщава, че Иран може да не участва на Мондиала, въпреки че вече се е класирал.

"Действията на ФИФА по отношение на Тръмп не са правилни"

Въпреки това президентът на Футболната федерация на Ислямска република Иран заяви, че те няма да бойкотират Световното първенство. Преди това имаше опасения, че европейските държави също могат да бойкотират турнира поради политическите вълнения в САЩ към Гренландия, обаче, към момента това не изглежда да е така. Но това не попречи на президента на Шведската футболна асоциация Саймън Острьом да насочи критиките си към Тръмп и президента на ФИФА - Джани Инфантино. Говорейки пред шведския телевизионен канал TV4 за това, че Тръмп ще получи първата награда за мир на ФИФА през 2025 г., Астрьом заяви:

"Това е нещо, с което не сме съгласни. Ние ясно изразихме критиките си към ФИФА и ги обявихме публично. В устава е ясно посочено, че футболът трябва да се използва като обединяваща сила. Не бива да бъдем политически ангажирани в действията си. И ние не сме наивни, ясно ни е, че футболът и политиката често вървят ръка за ръка. Но самият факт, че връчвате награда за мир или рекламирате този нов "Съвет за мир", е явно нарушение, което води до политизиране. Не смятаме, че това е правилно."

ОЩЕ: Тръмп иска по 15 000 долара от африканските фенове, за да гледат Световното в САЩ

Съгласно правилата на ФИФА, по-конкретно член 15 от Етичния кодекс на ФИФА: "При взаимоотношенията си с държавни институции, национални и международни организации, асоциации и сдружения лицата, обвързани с настоящия кодекс, освен че спазват основните правила на член 14, трябва да запазват политическа неутралност в съответствие с принципите и целите на ФИФА, конфедерациите, асоциациите, лигите и клубовете, и като цяло да действат по начин, съобразен с тяхната функция и почтеност."

Швеция все още не се е класирала за Световното първенство и ще трябва да премине през баражите на УЕФА. Отборът на Греъм Потър ще се изправи срещу Украйна във Валенсия на 26 март, като победителят ще се класира за финала срещу спечелилия сблъсъка между Полша и Албания.

ОЩЕ: "По-добре да не се класираме": Фенове на потенциален участник на Мондиал 2026 подготвят бойкот на мачовете в САЩ