PR експерт: Избирателната активност върви надолу, защото кампанията е скучна

Изборите са предизвестени с изключение на един параметър – колко души гласуват. Това заяви социологът Андрей Райчев в „Лице в лице“ по bTV. Според него ДПС никога не са набирали гласове чрез публични изяви в медиите за разлика от другите партии, председателят на ГЕРБ Бойко Борисов е като „прероден“, а лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев все още говори „стегнато и дървено“. „Ако гласуват 3,5 млн. българи, Радев има 120 депутати, при 500 хил. по-малко – той има 90 народни представители“, обясни Райчев.

Политическият пиар Диана Дамянова коментира, че „модата“ за 121 депутати е последвана от „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. Според нея това е класическо обезценяване на политическото говорене, защото когато се предлага нещо, което е непостижимо – то се превръща в куха фраза.

„На терена излиза митологизиран герой, когато той е мит от него се очаква да е принц с ангелски крила, позитивни очаквания. И сблъсъка с реалността обикновено води до разочарование в хората – не намират подходящи хора в листите, не харесват името на партията и т.н. В този смисъл, Радев е изправен пред сблъсък с реалността. Всички останали герои си правят това, което са си правили. С изключение на Борисов, който след 10 г. мълчание – разказа всичко“, допълни тя.

Пиарът каза, че не може да „разчете“ Румен Радев, защото се изразява технократски, а предизборната му кампания е лоша – скучна, дървена и тромава: „Последните няколко дни в говоренето на хората настъпват промени. При Радев се усеща, че тези 120 депутати са една непостижима цел и от два дни повтаря „Дайте ми цялата власт“, удряйки по ГЕРБ, Борисов и Пеевски. Практически казва, няма с кой да направя коалиция“.

Райчев коментира, че ПП-ДБ не коментират Радев в кампанията си, лидерът на „Прогресивна България“ също заобикаля въпросите за противниците си и не критикува Европа. Социологът допълни, че най-поносимо за избирателите на Радев би било, ако се коалира с ПП-ДБ, но пак ще има критика.

Според Дамянова избирателната активност върви надолу, защото кампанията е скучна, неприятна, а скоро ще стане и гнусна. Райчев посочи, че ако недоверието на хората в политическата система продължи до изборите, а така сценарият с многопартиен парламент ще се повтори.

