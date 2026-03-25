Войната в Украйна:

PR експерт: Избирателната активност върви надолу, защото кампанията е скучна

25 март 2026, 18:37 часа
Изборите са предизвестени с изключение на един параметър – колко души гласуват. Това заяви социологът Андрей Райчев в „Лице в лице“ по bTV. Според него ДПС никога не са набирали гласове чрез публични изяви в медиите за разлика от другите партии, председателят на ГЕРБ Бойко Борисов е като „прероден“, а лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев все още говори „стегнато и дървено“. „Ако гласуват 3,5 млн. българи, Радев има 120 депутати, при 500 хил. по-малко – той има 90 народни представители“, обясни Райчев.

Политическият пиар Диана Дамянова коментира,  че „модата“ за 121 депутати е последвана от „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. Според нея това е класическо обезценяване на политическото говорене, защото когато се предлага нещо, което е непостижимо – то се превръща в куха фраза.

„На терена излиза митологизиран герой, когато той е мит от него се очаква да е принц с ангелски крила, позитивни очаквания. И сблъсъка с реалността обикновено води до разочарование в хората – не намират подходящи хора в листите, не харесват името на партията и т.н. В този смисъл, Радев е изправен пред сблъсък с реалността. Всички останали герои си правят това, което са си правили. С изключение на Борисов, който след 10 г. мълчание – разказа всичко“, допълни тя.

Пиарът каза, че не може да „разчете“ Румен Радев, защото се изразява технократски, а предизборната му кампания е лоша – скучна, дървена и тромава: „Последните няколко дни в говоренето на хората настъпват промени. При Радев се усеща, че тези 120 депутати са една непостижима цел и от два дни повтаря „Дайте ми цялата власт“, удряйки по ГЕРБ, Борисов и Пеевски. Практически казва, няма с кой да направя коалиция“.  

Райчев коментира, че ПП-ДБ не коментират Радев в кампанията си, лидерът на „Прогресивна България“ също заобикаля въпросите за противниците си и не критикува Европа. Социологът допълни, че най-поносимо за избирателите на Радев би било, ако се коалира с ПП-ДБ, но пак ще има критика.

Според Дамянова избирателната активност върви надолу, защото кампанията е скучна, неприятна, а скоро ще стане и гнусна. Райчев посочи, че ако недоверието на хората в политическата система продължи до изборите, а така сценарият с многопартиен парламент ще се повтори.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Андрей Райчев предизборна кампания Диана Дамянова листи предсрочни парламентарни избори 2026
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес