Майли Сайръс призна истината за детската си любов

25 март 2026, 15:13 часа 0 коментара
Майли Сайръс призна истината за детската си любов

Майли Сайръс, която вече е сгодена за певеца Макс Морандо, откровено разказа за романтичните си връзки от времето си в Disney Channel. Звездата от "Хана Монтана", потвърди, че "тайно" е излизала с Дилън Спраус от "Лудориите на Зак и Коди" ("The Suite Life of Zack & Cody") в ранните им години на телевизионната мрежа.

"Дилън Спраус беше моят приятел", каза Майли по време на специалното издание за 20-годишнината на "Хана Монтана", което се излъчи на Disney+ и Hulu на 24 март. "Мисля, че беше най-сладък."

Тя добави, че по време на връзката им е имала възможност да прекарва време и с брат му, Кол Спраус, въпреки че сърцето ѝ е било само за един от близнаците. "Дилън беше моята слабост", призна тя. "Техният баща ни водеше на суши. Аз харесвах цялата култура и беше двоен удар — като да доведеш и брат му."

Самият Дилън, който е женен за модела Барбара Палвин, преди време намекна, че е имал романтични чувства към Сайръс, когато е бил на около 11 или 12 години. В интервю от 2008 г. за "Jimmy Kimmel Live!" той споменава: "Срещнахме се на снимачната ѝ площадка и излизахме. Но после Ник Джонас мина покрай нас и всичко свърши."

Без лоши чувства

От своя страна, Майли коментира отношенията си с Ник Джонас след тийнейджърската раздяла: "Харесвам Ник, интересен ми е. Той е женен и има деца. Всички продължаваме напред. Всичко е наред в света.", цитират я от "E!News". 

Майли Сайръс, която сега е сгодена за музиканта Макс Морандо, добави, че остава "Найли за цял живот." (бел.ред.: словосъчетание на двойката от имената Майли и Ник).

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
