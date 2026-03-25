На Благовещение: Деца от детските градини и ученици в Плевен създадоха билкови градини

Със засаждане на билки и оформяне на ароматни билкови пространства Плевен посрещна един от най-важните християнски празници - Благовещение! Денят се свързва със светото събитие, когато Архангел Гавриил донася на Дева Мария радостната вест, че ще стане майка на Спасителя - Исус Христос. Според народните вярвания растения, засадени на този ден /25 март/, растат по-ароматни и красиви.

В подкрепената от Община Плевен инициатива под мотото „Ароматен кът“ се включиха деца от детските градини „Незабравка“ и „Щастливо детство“, ученици от Начално училище „Отец Паисий“, младежи от Общинския младежки парламент. В засаждането помагаха и представители на местната управа – заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ д-р Паулина Кирова и началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ Ирена Александрова бяха при децата от ДГ „Незабравка“ с директор Галина Нейкова.

„Общуването с природата и създаването на такъв тип навици е важна част от изграждане личността на детето. Децата трябва да наблюдават, да се грижат за растения и животни и така да формират първите си връзки с природата. Важен е и личният пример на възрастните“, споделиха от детската градина. Така от днес в дворното пространство на „Незабравка“ вече растат и розмарин, мащерка, босилек и мента, засадени с много любов от децата и младежите от Общинския младежки парламент.

Благовещение, което се отбелязва на 25 март, е един от най-важните християнски празници. Денят носи дълбоко духовно значение, тъй като символизира началото на спасението на човечеството. Празникът е изпълнен и с богати народни обичаи, които отразяват вековните вярвания на българския народ. На този ден се смята, че прелетните птици се завръщат от юг, а първата кукувица предвещава как ще протече годината. Ако човек чуе кукувицата сит и с пари в джоба, годината ще му донесе изобилие и благополучие. Затова хората на този ден се стараят да излязат от дома си добре нахранени и с монети в джоба.

Благовещение е подходящо време за засаждане на овошки и зеленчуци, за да са сладки плодовете им. Тогава пчеларите отварят кошерите, за да пуснат пчелите, вярвайки, че ще събират сладък мед през годината. Празникът е символ на пролетта и събуждането на природата.