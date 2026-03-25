"Истината излиза наяве": ПП реагира на делото срещу Никола Барбутов

Едно по едно падат съшитите с бели конци обвинения срещу политически представители на "Продължаваме промяната". Днес съдът даде категорична оценка за качеството на тези обвинения – оценка, която потвърждава това, което казваме от самото начало. Това пише в официална позиция от страна на "Продължаваме промяната" по повод новината от днес, че делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов е прекратено.

Барбутов бе заместник на Васил Терзиев до лятото на 2024 г., когато беше арестуван по разследване на закритата вече антикорупционната комисия и прокуратурата. След това бе освободен от поста.

"Ние няма да приемем България да бъде държава, в която политически неудобните се превръщат в "обвиняеми по поръчка" и няма да приемем прокуратурата да бъде използвана като инструмент за натиск и разправа", се казва в официалната позиция на партията.

Публикуваме позицията на ПП без редакторска намеса:

"Софийският градски съд прекрати делото срещу Никола Барбутов и го върна на прокуратурата с ясни мотиви: обвиненията са „неясни и неточно формулирани“, съдържат „взаимно изключващи се твърдения“, а според съдията твърденията на държавното обвинение са дори „декоративни“ и позволяват двусмислено тълкуване .

Това е диагноза за начина, по който прокуратурата използва репресивната си власт - с неясни, разтегливи и лишени от конкретика и дори логика обвинения, които не издържат пред независим съд.

Случаят не е изолиран. Делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев също беше спряно от съда, след като месеци наред той беше държан в ареста. Това ясно показва модел: шумни акции, политически внушения и последващ съдебен провал.

Ние няма да приемем България да бъде държава, в която политически неудобните се превръщат в „обвиняеми по поръчка“ и няма да приемем прокуратурата да бъде използвана като инструмент за натиск и разправа.

„Продължаваме Промяната“ е политическата сила в България, която не само говори за борба с корупцията, а я доказва с действия - чрез законодателни инициативи, разкриване на схеми и отказ да участва в задкулисни зависимости.

Получихме подкрепата на българските граждани, които излязоха на площадите, за да защитят правото си на справедливост и да се противопоставят на незаконните задържания на Благомир Коцев и Никола Барбутов. Този глас няма да бъде заглушен.

Истината излиза наяве и съдът я потвърждава.

Борбата срещу корупцията и безобразията няма да бъде спряна. Напротив - тя тепърва започва".