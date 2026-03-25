Кънев: Срещу ПП-ДБ се действа с пълна сила

Икономистът Евгений поставя под съмнение средата около т.нар. "Проект Радев", като очертава серия от "смущаващи факти", които според него остават встрани от общественото внимание. В позиция, публикувана във Facebook, той прави паралел между реакциите към този проект и отношението към ПП-ДБ.

Още в началото Кънев поставя рамката на анализа си: "Това, на което по-малко се обръща внимание е как "завладяната държава" реагира на Проект, който си поставя за цел да я премахне." Според него именно тази реакция е ключът към разбирането на процесите зад кулисите.

По отношение на политическите партии той отбелязва видима разлика в поведението им. Докато срещу ПП-ДБ често се отправят остри атаки, към евентуален проект около президента Румен Радев реакциите са значително по-умерени. "Другите партии - много от тях пряко заплашени да изпаднат от борда - като ИТН, МЕЧ, Величие и БСП, дори Възраждане - също или мълчат, или по-скоро изразяват надежда за сътрудничество", пише Кънев. По думите му това е показателно за наличието на фактор извън публичното пространство, с който тези партии се съобразяват.

Кънев обръща специално внимание и на ролята на прокуратурата, която според него действа избирателно. Той твърди, че срещу определени политически фигури институцията реагира бързо и активно, докато към други липсват действия. "Сравнете това поведение с нейното поведение срещу Радев. След неуспешния опит през 2020 г... нищо", отбелязва той. В този контекст Кънев споменава и казуса с договора "БОТАШ", като подчертава, че въпреки обществените спорове не са последвали конкретни обвинения.

По темата за медиите икономистът също вижда сериозен дисбаланс. Той твърди, че докато срещу ПП-ДБ има "подбрани критици", които често присъстват в телевизионните студия, към Радев подобна критична среда липсва. "Много преди да бъде обявен проектът му, той си имаше дежурни говорители във всяко ТВ студио", пише Кънев, като според него това показва дългосрочна подготовка чрез президентската институция.

Кънев коментира и социологическите данни, като поставя под съмнение рязкото покачване на отчетената подкрепа за подобен проект. "Още в следващите дни - сякаш по команда - веднага изскочиха изследвания до 33% с обещания за още", отбелязва той, като контрастира тези стойности с по-ниските оценки на част от агенциите.

Отделно внимание е отделено и на финансирането. Според него липсва същият институционален и обществен интерес, какъвто е бил наблюдаван в други случаи. "Дали някой ще пита за парите за презентации, офиси, реклами за Радев?", пита риторично Кънев.

В заключение икономистът отправя предупреждение за по-широките последствия. "Ако мълчим за всичко по-горе просто ставаме съучастници в презареждането на Модела - олигархичния - във версия 4.0", пише той, като поставя въпроса не само като политически, но и като системен проблем за функционирането на държавата.