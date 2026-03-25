Холивудско лице: Защо знаменитостите станаха еднакви?

Никол Кидман, Ан Хатауей и Гуинет Полтроу са красиви известни жени с напълно различни форми на лицето. Но на последните награди "Оскар" лицата им изглеждаха удивително сходни заради една отличителна черта: носът. Тенденцията не е случайна. Все повече знаменитости, включително Марго Роби, Кара Делевин, Лили Колинс и Виктория Бекъм избират така наречения "повдигнат" или „небесен“ нос – леко извит, с повдигнат връх, който придава хармония на лицето и се снима отлично от всички ъгли.

Дните, когато промяната на носа изискваше хирургическа намеса и дълъг възстановителен период, са отминали. С течната ринопластика, известна още като „течна операция на носа“, желаната форма може да се постигне за няколко минути с помощта на дермални филъри. Тази процедура изглажда неравностите и създава илюзия за по-прав профил без разрези и дълъг възстановителен период.

Мнението на експерт

Още: Майли Сайръс призна истината за детската си любов

Ринопластиката в Обединеното кралство нарасна с 25% през миналата година, като социалните мрежи изобилстват от видеа, показващи трансформациите и процеса на възстановяване на жените, пишат от "Daily Mail".

Д-р Рос Пери, медицински директор на Cosmedics, обясни, че този ръст се корени в нарастващата обществена мания по фини "корекции".

"Най-търсеният вид в момента е това, което бихме описали като "естествен, балансиран" нос. Обикновено той се характеризира с прав гръб, изискан, но не прекалено тесен мост, и меко очертан връх, който допълва пропорциите на лицето на индивида."

Според д-р Пери, увеличението на процедурите по ринопластика се дължи на желанието хората да изглеждат добре пред камерата, независимо от ъгъла.

Още: Тейлър Суифт оказала огромно влияние върху живота на Мая Хоук

„Целта сега е хармонията, а не съвършенството“, подчертава д-р Рос Пери за търсения краен резултат. "Носовете трябва да изглеждат добре на снимки от всички ъгли, особено в епохата на високочетливите камери и социалните мрежи."

„Също така наблюдаваме увеличение на нашите нехирургични ринопластики, при които се използват дермални филъри за изглаждане на неравности и създаване на илюзия за по-прав профил без операция.“

Нехирургичната ринопластика – или „течната операция на носа“ – бързо се превръща в предпочитания избор за тези, които търсят бърза, минимално инвазивна алтернатива на традиционната хирургия на носа.

Въпреки че много хора се стремят към един и същ вид, д-р Рос добави, че усещането за индивидуалност винаги трябва да бъде на първо място. "Бих добавил, че макар тенденциите да влияят на желанията, най-добрите резултати идват от адаптирането на носа към уникалните черти на индивида, вместо да се копира универсален вид на известна личност.'

Още: Шокираща трансформация на Денис Ричардс, която се подмлади с 15 години (СНИМКИ)