Откриха нов STEM център по компютърно моделиране, информационни технологии и математика в Плевен

STEM център по компютърно моделиране, информационни технологии и математика от днес официално е част от учебното пространство на СУ „Анастасия Димитрова“ в Плевен. Лентата на новото модерно учебно пространство прерязаха директорът на гимназията Галя Пеева, заедно със заместник-кмета с ресор „Хуманитарни дейности“ в Община Плевен д-р Паулина Кирова и заместник областния управител на Област Плевен Мирослав Михайлов. Гости на събитието бяха и началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ Ирена Александрова, Калина Кирилова - старши експерт в Регионалното управление на образованието, учители, ученици, както и колеги и приятели на училището.

Срещата започна с кратък разказ за Анастасия Димитрова, която през 1840 г. създава в Плевен първото в страната светско девическо училище. Днес, 185 години по-късно, училището продължава да дава възможност на деца от 1 до 12 клас да се образоват и развиват.

Новият STEM центърът е изпълнен по процедура „Училищна STEM среда“ към Механизма за възстановяване и устойчивост, общата стойност на инвестицията възлиза на 181 799 лв. Учебното пространство включва кабинети в две направления - „Компютърно моделиране и информационни технологии“ и „Математика“, които дават възможност на учениците не само да усвояват нови знания, но и да развиват своите идеи, да експериментират и да изучават света на дигиталните решения. Кабинетите ще бъдат отворена учебна среда за работа и в други направления и учебни дисциплини.

Освен двата специализирани кабинета, по проекта са обособени и три високотехнологични класни стаи, оборудвани с модерна техника и дигитални решения в подкрепа на учебния процес.

„Днес ние откриваме не просто два нови кабинета, ние откриваме нови възможности и нови хоризонти за цялата ни училищна общност“, сподели директорът на училището Галя Пеева.