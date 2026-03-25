Стивън Спилбърг издаде любопитна тайна на Том Круз

Том Круз е актьор, известен не само с култовите си роли, но и с невероятната си дисциплина и отдаденост на занаята. Според Стивън Спилбърг, който режисира "Специален доклад" и "Война на световете" с участието на Круз, актьорът винаги е бил пример за професионализъм. "Том Круз се появяваше всяка сутрин, когато аз идвах", каза Спилбърг по време на ключовото събитие на SXSW Festival в Остин, Тексас. Дори когато се налогало да си снимачната плодка в 6:30 ч. сутринта, Круз пристигал с точност. "В "Специален доклад" и "Война на световете" Том настояваше да идва, когато аз пристигам, за да планираме целия ден… което беше много полезно за мен", продължи той за съвместанат им работа.

Стремеж към развитие

Круз е известен и с това, че постоянно разширява уменията си. В интервю за PEOPLE през 2025 година той обяснява: "Ще науча някакво умение и знам, че в крайна сметка ще го използвам в някой филм".

Актьорът допълва: "Постоянно тренирам в различни умения, дали е пиано, или да имам повече време за танци, или парашутизъм, или летене с самолети или хеликоптери. Прекрасното е, че никога не си достигнал предел. Винаги може да бъде по-добре."

Други колегите на Круз като Кристофър Маккуори (Мисията невъзможна) и Глен Пауъл (Топ Гън: Маверик) , потвърждават впечатляващата си от отдадеността на актьора, пише "People".

