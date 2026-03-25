Иран с 5 условия за мир. Катар с историческо изявление (ВИДЕО)

Пет са условията на Иран да спре да воюва срещу САЩ и Израел. Това съобщават ирански медии, като тяхната информация в голяма степен съвпада с тази на The Wall Street Journal от преди малко над едно денонощие - ОЩЕ: WSJ: Иран е поставил тежки условия за прекратяване на войната в Близкия изток

Иранските условия са:

Пълно спиране на "агресията и убийствата" от страна на врага. Конкретни гаранции, че няма пак да има война срещу Иран. Гарантирани и ясно определени военни репарации. Край на войната на всички фронтове, включително срещу "всички групи на съпротива" в Близкия изток т.е. "Хизбула", "Хамас", шиитските милиции в Ирак, хутите. Международно признание и гаранции за суверенната власт на Иран над Ормузкия проток.

На този фон, говорителят на катарското външно министерство Маджид ал-Ансари отправи много силно послание. По същество то е следното - Иран е в Близкия изток от хилядолетия, тоталното му унищожение е немислимо. Никой не може да изтрие една нация и държава, никой политик няма право на такова нещо. Катар и Иран са съседи и ще трябва да намерят начин да поддържат добри отношения и ще успеят. Настоящето е труден момент, от който ще намерим изход, увери катарският говорител, като подчерта, че сега Иран не показва добросъседство, но не може политическото да надделее над братските и добросъседски отношения между двете държави:

Qatar’s Foreign Ministry spokesperson Majed al-Ansari:



Iran has been here for millennia. Nobody is going anywhere.



Total annihilation is not an option.



No people or country will disappear from existence by the wish or whim of any political actor.



We will live next to each… pic.twitter.com/mLxs7wVQ2h — Clash Report (@clashreport) March 25, 2026

Още: "С наземна операция САЩ ще затънат още по-дълбоко в Иран": Анализ

Пред Генералните кортеси (испанския парламент), премиерът на Испания Педро Санчес че светът е изправен пред много по-опасен сценарий от войната в Ирак, която Санчес изрично определи също за незаконна. Според него Иран е прекарал 40 години в подготовка за такава война и се е превърнал в пълноценна военна сила. Санчес подчерта, че Иран е страна с голямо население и значително влияние върху световната икономика, с въоръжени сили, по-големи от тези на Германия, Франция и Италия взети заедно, и напреднали технологии. Това включва балистични ракети с голям обсег, включително такива с 4000 километра обхват, и контрол над стратегически точки като Ормузкия проток.

“This is not Iraq — this is far worse”: Sánchez warns of a larger threat



Pedro Sánchez said the world is facing a much more dangerous scenario than the Iraq war. According to him, Iran has spent decades preparing for such a conflict and has become a full-fledged military power.… pic.twitter.com/MOWs9YktWM — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2026

Още: Ирански балистични ракети "пропуснаха" най-голямата електроцентрала в Израел и ключова индустриална зона (ВИДЕО)