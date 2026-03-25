Разследват един от отборите във Формула 1 за нелегална техника, която дава сериозно предимство

Международната автомобилна федерация (ФИА) ще разследва един от отборите във Формула 1, след като негов конкурент е изразил опасения към една от системите, които ползва. Както е известно, Мерцедес отбеляза изключително успешен старт на сезона, като Джордж Ръсел и Кими Антонели спечелиха съответно Гран при на Австралия и Гран при на Китай. Така "сребърните стрели" оглавиха класирането след първите две състезания. На второто място се нарежда отборът на Ферари, който до този момент е единственият конкурент на тима от Бракли.

Ферари се усъмни в легитимността на колата на Мерцедес

Само няколко дни преди Гран при на Япония, което ще се състои в неделя, 29 март, от Ферари са поискали разяснения от ФИА във връзка със затварянето на предното крило на болидите на Мерцедес. Според италианския тим "сребърните стрели" използват двуфазна система за затваряне, която подобрява аеродинамиката и баланса при спиране. Съгласно правилата на ФИА, предните и задните крила на отборите трябва да се затварят с разлика от не повече от 400 милисекунди. Кадри от Гран при на Китай накараха някои да предположат, че времето за затваряне на крилото на Мерцедес е било двойно по-дълго от разрешеното от ФИА - 800 милисекунди, въпреки че това не е потвърдено от управляващия орган на спорта. Техническият регламент на ФИА гласи, че предните крила трябва да имат "максимално време за преход между двете фиксирани позиции, което не надвишава 400 милисекунди".

Нарушение на правилата или брилянтна инженерна идея?

Ситуацията бе коментирана от анализатора и инженер в моторните спортове д-р Обс. Той обясни точно как Мерцедес може да се измъкне с тази система, като остане в рамките на правилата на ФИА и я определи като брилянтна идея. В публикация си в платформата "X" той написа: "Не мисля, че правилата са двусмислени по този въпрос. 400 милисекунди е времето за затваряне, предвидено в регламента. Въпреки това аеродинамичното натоварване може да варира в зависимост от скоростта при влизане в завоя в момента на движението. При по-голямо натоварване върху елементите на предното крило натоварването върху задвижващия механизъм би се увеличило.

При хидравличен задвижващ механизъм това означава по-голямо налягане за задвижване на крилото. Бихте ли могли да проектирате някакъв вид байпасен клапан, задействан от налягане, или предпазен клапан, който да забави натрупването на налягане и движението при дадено аеродинамично натоварване? Това би забавило времето за затваряне, но само при аеродинамично натоварване. Не виждам защо да не е възможно. При статично изпитване, без аеродинамично натоварване, времето за затваряне би могло да е в рамките на допустимите норми. Но при аеродинамично натоварване (над прага), времето може да се промени - като по този начин ви дава леко предимство в намаляването на съпротивлението за по-дълго време. Може би някаква брилянтна инженерна идея… Най-лесният начин да се провери това е да се приложи резистивно натоварване върху клапата по време на затварянето, за да се види дали времето за затваряне се променя."

Very interesting observation. I don’t think the regs are ambiguous at all on this. 400ms is the regulation for closing time.



However, the aero load could be different depending on the corner entry speed at the point of movement. With greater load pushing against the front wing… https://t.co/alafDYFOPD — Dr Obbs (@dr_obbs) March 19, 2026