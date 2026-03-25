Руската пропагандно-информационна машина RT (Russia Today) публикува видеоклип, в който иранска ракета удря и прави на парчета Статуята на свободата. RT е водена от Маргарита Симонян, която е болна от рак, а нейният съпруг Тигран Кеосян, също виден путински пропагандист, почина след като не успя да преодолее здравословни проблеми със сърцето си. От години RT има забрана да излъчва в ЕС.
В новото видео биват правени алюзии с избиването на индианците в Северна Америка, с Хирошима и Нагазаки, с Виетман и Йемен, със страданията на палестинците в Газа. Показани са още убитите от САЩ ирански генерал Касем Солеймани, както и аятолах Али Хаменей. Всички те гледат към небето - и накрая идва неособено изпипана анимация с летяща иранска ракета, която удря Статуята на свободата и я прави на парчета:
От цялото пропагандно видео остава въпросът колко дълго в САЩ ще търпят Доналд Тръмп да върши такива неща и да води такава политика, че противниците на американците да имат по-голяма изгода