Притеснение от нов воден режим: В Плевен се страхуват дали чешмите отново ще пресъхнат

Хората в Плевен притеснени от нов воден режим, пише bTV. Това лято около 100 000 жители на Плевен и региона се надяват, че няма да са на воден режим. Хората още си спомнят с тревога и ужас за изминалите две лета, в които на места оставаха по 20 часа без да потекат чешмите. Десетки часове без капка вода - така преминаха горещите юли и август през миналата година за плевенчани. Ежедневието на хората стана нетърпимо, страдаха и детските социални заведения, бизнесът и хиляди домакинства. Още: Севлиево и околните села отново имат вода

Протестите в Плевен

Снимка: БГНЕС

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"Ние се изнесохме от Плевен и отидохме в едно близко село да прекараме лятото, но беше много трудно, особено в работните часове", сподели Силвия Манчева, жител на Плевен.

Под прозорците на Валери Веселинов, който живее срещу сградата на ВиК, миналогодишните протести заради водната криза били нещо обичайно.

"Протестите бяха много големи, включително пред ВиК и долу пред общината. Явно това ги накара да вземат тези мерки. Правят се ремонти, но дали ще бъдат завършени, не се знае", добави Веселинов.

В центъра на града обаче вървят ремонти на вътрешната водопроводна мрежа. Плевенчани се надяват това да осигури постоянно водоподаване.

От ВиК - Плевен преди година предприеха краткосрочни и средносрочни мерки, за да осигурят повече вода в денонощието в горещите дни. Обилните валежи тази година също са благоприятни за региона.

Тази година валежите се увеличиха, нямаше такова засушаване. ВиК-то вкара в мрежата съществуващи, но забравени във времето водоизточници. Две от зоните са с драстично повишен капацитет, така че при спиране на водоподаването от Черни Осъм може да пуснем аварийно тези зони. В момента подменяме довеждащ водопровод, който е дарен от общината миналата година", посочи Калоян Къдрийски, управител на ВиК - Плевен.

Подмяната на критични участъци от ВиК мрежата ще доведе до намаляване с до 10% на загубите на вода. Трайните и устойчиви решения обаче изискват повече време и сериозен финансов ресурс от държавата.

"Желаем подмяна на основния тръбопровод от Черни Осъм, който минава през Ловеч, Орешак и идва през Плевен, защото загубите там са огромни. Построен е цял квартал върху тръбопровода и по тази причина водата, която трябва да пристигне при нас, се губи там. Знаем, че твърде вероятно няма да доживеем изграждането на язовир, затова искаме да се раздели изграждането на основен водопровод и затова настояваме да се правят проекти, защото така можем да имаме сигурност", каза Борислав Цветанов от ВиК-Плевен.

Сред другите мерки на водното дружество са още очакваните разрешителни за сондажи от Басейнова дирекция, ползването на напоителен канал "Ясен" и инфраструктурата на "Напоителни системи", както и финансиране на още локални ремонти от общината.

Все още за цялостен воден цикъл в Плевен не е осигурено финансиране. Въпреки предприетите мерки, хората остават предпазливи в очакване на най-голямото изпитание - летните горещини.

Надеждата е тази година чешмите да не пресъхнат, а водният режим да остане само неприятен спомен.

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