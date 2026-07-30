Община Плевен промени правилата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета

Изменения и допълнения в Наредба № 6 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Плевен, с които се конкретизират ангажименти на местната администрация при овладяване на популацията на безстопанствените кучета и се засилва контролът върху собствениците на животни, прие на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен. С приетото решение в Наредбата се създава нов чл. 12, който изрично регламентира, че Община Плевен организира залавянето, кастрацията и ветеринарномедицинската обработка на безстопанствените кучета по реда на Закона за защита на животните и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Друга важна промяна предвижда, че при установяване на собственик на свободно скитащо куче ще се прилагат всички предвидени в Наредба № 6 мерки и административнонаказателни разпоредби. Целта е да се повиши отговорността на стопаните и да се ограничат случаите на свободно пускане на кучета без надзор.

Приетите изменения не въвеждат нов режим, а конкретизират на местно ниво вече действащи разпоредби на националното законодателство. С тях се преодолява съществуваща нормативна празнота, като се създава по-ясна правна рамка за действията на общинската администрация. Очакваният резултат е по-ефективен контрол върху популацията на безстопанствените кучета, намаляване на риска от инциденти с граждани, ограничаване на неконтролираното размножаване на животните и по-добро прилагане на принципите за хуманно отношение към тях.

Измененията и допълненията бяха приети с 35 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“. Решението влиза в сила 7 дни след публикуването му на интернет страницата на Община Плевен.