В Плевен бе тържествено посрещнат български военен контингент, завърнал се от участие на мисията на НАТО в Косово

С тържествен ритуал на централния площад „Възраждане“ днес в Плевен официално бе посрещнато военно формирование от Въоръжените сили на Република България, което участва в състава на стабилизиращите сили на НАТО в Косово. На церемонията присъстваха бригаден генерал Христо Христов – началник щаб на Съвместното командване на силите, полк. Ивайло Иванов – заместник-началник на щаба по операциите на Сухопътните сили, представители на висшето военно командване и структури в Плевен, на местната власт в лицето на секретаря на Община Плевен Соня Ганева, областният управител на Област Плевен Иван Петков, близки и приятели на военнослужещите.

Пръв присъстващите поздрави бригаден генерал Христо Христов, който приветства контингента с благополучното пристигане на родна земя и подчерта, че са изпълнили с чест поставените задачи, защитавайки авторитета на Българската армия, утвърждавайки доброто име на Република България сред съюзници и партньори. Той благодари и на семействата на военнослужещите за волята, разбирането и съпричастността към мисията на близките им. Част от състава на маневрената рота бяха отличени с награди за заслуги.

Маневрената рота от 4-ти механизиран батальон на Пето бригадно командване за участие в състава на Многонационалния батальон на Регионално командване „Запад“ (RC-W) от състава на стабилизиращите сили на НАТО в Косово включва близо 100 военнослужещи - мъже и жени. Командир е капитан Георги Вълканов от военно формирование 42800 - Плевен. В продължение на 6 месеца българските военнослужещи изпълняваха своите задължения на длъжности в състава на национален поддържащ елемент, военнослужещи в щаба на Регионално командване „Запад“ и маневрена рота с логистично отделение и медицински пункт в състава на многонационалния батальон на Регионално командване „Запад“ на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово.