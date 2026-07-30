Плевен започва подготовка за кандидатурата „Европейска столица на културата“ 2032

Плевен прави първата официална институционална стъпка към участието си в надпреварата за престижната инициатива на Европейския съюз „Европейска столица на културата“ 2032. На днешното си заседание Общинският съвет даде съгласие Община Плевен да стане член и учредител на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Плевен – европейска столица на културата`2032“. Новата организация ще координира подготовката на кандидатурата и ще обедини усилията на местната власт, културните и образователните институции, бизнеса и гражданския сектор.

Решението поставя началото на процес, иницииран от представители на независимия културен сектор, с общата цел Плевен да изгради силна и обединяваща кандидатура за титлата.

Общинският съвет определи свои представители в Общото събрание на сдружението – общинските съветници Веселка Лилова, Петя Василева, Герасим Петков и Пепо Петков. Представителите на Община Плевен в Учредителното събрание и в Общото събрание ще бъдат определени със заповед на кмета.

Сдружение „Плевен – европейска столица на културата`2032“ е замислено като отворена платформа за партньорство, към която могат да се присъединят съседни общини, културни и образователни институции, университети, бизнес организации и граждански сдружения, които споделят обща визия за развитието на Плевен и региона. До януари 2027 г., когато кандидатурата трябва да бъде внесена в Министерството на културата, се предвижда изграждането на широка партньорска мрежа. Предстоят срещи с представители на културния сектор, бизнеса, образователните институции, неправителствените организации и гражданите, както и проучвания на обществените нагласи и потребности.

Процедурата за избор на българския град – носител на титлата „Европейска столица на културата“ за 2032 г. вече е открита от Министерството на културата. След два етапа на оценяване международно жури ще определи града победител.