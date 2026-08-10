Плевенчанин взе медал от Международна олимпиада по изкуствен интелект

Плевенчанинът Марио Петков завоюва бронзов медал на третото издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект (IOAI), която тази година се проведе от 2 до 8 август в Астана, Казахстан.

Марио е ученик в 12. клас на Професионалната гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – Плевен. Той е част от националния отбор на България по изкуствен интелект за втора поредна година.

Българският национален отбор се завърна от олимпиадата с три медала – един сребърен и два бронзови, както и с две почетни грамоти. Сребърен медал спечели Мартин Недев от ПМГ – Хасково, а другият бронзов медал е за Пресиян Георгиев от СМГ – София. С почетни грамоти са отличени Калоян Иванов от ПГКПИ – Бургас и Александър Славов от МГ – Русе.

В третото издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект участваха рекордните 103 държави и територии, което я нарежда сред най-големите научни олимпиади в света по брой участващи страни. Създадена в България през 2024 г., олимпиадата по изкуствен интелект се провежда под патронажа на ЮНЕСКО и само за няколко години се превърна в значимо международно състезание за млади таланти в областта на изкуствения интелект. Отборът на България бе в състав от осем ученици.

Община Плевен поздравява Марио Петков, неговите учители и наставници за отличното представяне и достойния успех!