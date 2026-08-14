Първи офицерски звания получиха курсантите от 75-и випуск „Априлски – 2026“ на ВВВУ „Георги Бенковски“

Първи офицерски звания получиха днес курсантите от 75-и випуск „Априлски – 2026“ на Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски“. Тържествената церемония на централния пл. „Възраждане“ в Плевен бе уважена от кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов и председателя на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански. В качеството си на представители на местната власт те присъстваха на тържествения акт по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на курсантите-випускници и свидетелствата на кадетите за придобита професионална квалификация „сержант“.

За церемонията в Плевен пристигнаха лично министър-председателят Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев, ръководители на военни формирования от страната, родители и близки на випускниците. На площад „Възраждане“ бяха народни представители от 15 МИР – Плевен, областният управител на Област Плевен Иван Петков и неговият заместник Богомил Стоев, представители на регионални институции.

Тържественият ритуал започна с посрещане на знамето и приемане на военния строй от министър-председателя Румен Радев. В приветствието си към младите офицери той подчерта, че присвояването на първо офицерско звание е не само тържествен акт, но преди всичко отговорност и посвещение на мисията по гарантиране на въздушния суверенитет на България. Премиерът изрази благодарност към преподавателите във ВВВУ „Георги Бенковски“ за всеотдайната работа и високия професионализъм, като определи училището като авиационна Алма матер и школа по родолюбие и мъжество.

Поздравления към випускниците отправиха също министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски.

Общо 116 са випускниците на ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж. Първо офицерско звание получиха 52 курсанти, обучавани в шест военни специализации – „Летец-пилот“, „Ръководител на полети (щурман УВД)“, „Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели“, „Авиационни електроприборни и автоматични системи“, „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“ и „Логистика на ВВС“.

Първенец на 75-и випуск „Априлски – 2026“ е лейтенант Сияна Янкова от специализация „Летец-пилот“. Тя получи дипломата си, офицерските пагони и награда от министър-председателя Румен Радев.

Отличници по специализации са лейтенант Виктор Павлов – „Летец-пилот“, лейтенант Николай Гюров – „Ръководител на въздушното движение (щурман УВД)“, лейтенант Игор Йотов – „Авиационни електроприборни и автоматични системи“, и лейтенант Антонио Калоянов – „Логистика на ВВС“.

Професионалният сержантски колеж към ВВВУ „Георги Бенковски“ изпрати 64 кадети от формированията на Военновъздушните сили, обучавани в задочна форма за придобиване на професионална квалификация „сержант“. Първенец и отличник на випуска е кадет Теофил Вергов от специалност „Експлоатация и ремонт на авиационна техника“.

От 17 август младите офицери ще поемат своя професионален път във формированията на Военновъздушните сили, Военноморските сили и Министерството на вътрешните работи.

След церемонията на пл. „Възраждане“ в Изнесения комплекс за авиационно образование (ИКАО) в Плевен към ВВВУ „Георги Бенковски“ се проведе и тържествен ритуал по откриването на барелефи на проф. Цветан Лазаров и Асен Йорданов – именити български авиатори и пионери на българското самолетостроене.

Община Плевен поздравява младите офицери и кадети от випуск „Априлски – 2026“ и им пожелава успешен професионален път и достойно изпълнение на дълга!