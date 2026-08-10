От тази седмица: Монтират климатици на първите адреси по проекта за по-чист въздух в Плевен

Община Плевен започна монтаж на климатици на първите адреси по проекта BG16FFPR002-5.001-0008-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. Първоначалният график на екипите обхваща 9 от малките населени места в общината. Дейностите започват от днес – 10 август, с посещения на първите адреси, за които са подписани договори.

Графикът е, както следва:

- 10, 11 и 12 август /понеделник, вторник и сряда/ - с. Пелишат – 24 адреса;

- 13 август /четвъртък/ - с. Радишево – 9 адреса;

- 14 и 15 август /петък и събота/ - с. Тученица – 11 адреса;

- 16, 17, 18 и 19 август /неделя, понеделник, вторник и сряда/ – с. Бохот – 27 адреса;

- 17, 20 и 21 август /понеделник, четвъртък и петък/ – с. Брестовец – 22 адреса;

- 21, 24, 25 и 26 август /петък, понеделник, вторник и сряда/ - с. Върбица – 28 адреса;

- 26 и 27 август /сряда и четвъртък/ – с. Къшин – 3 адреса;

- 27 и 28 август /четвъртък и петък/ – с. Ласкар – 16 адреса;

- 28 и 31 август /петък и понеделник/ – с. Николаево – 9 адреса.

За периода се предвижда екипите да монтират общо 294 климатика, съгласно подадените заявления от потребителите.

Паралелно с монтажа на климатиците, се изпълнява и графика за демонтаж на стари отоплителни уреди на твърдо гориво.

Към момента Община Плевен е подписала общо 185 договора по проекта. Дейностите се изпълняват по реда на подадените заявления, като на този етап се работи в домакинствата, избрали отопление с климатици.

Приемът на заявления за участие в проекта продължава.

Продължават и обходите на домакинствата, подали заявления за участие.

Проект № BG16FFPR002-5.001-0008-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен“ се финансира по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. и предвижда безплатна подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с екологосъобразни алтернативи – уреди на пелети, климатици, термопомпи и други допустими системи за отопление. Проектът обхваща всички 25 населени места на територията на общината.

Гражданите могат да кандидатстват за участие, като подадат заявление по един от обявените начини:

- В офиса на проекта в Плевен - в Търговски център „Макси“, ул. „Цар Борис III“ №12, ет.2, работно време 09:00 - 17:30 ч.;

- Телефон за контакт: 0876 018 294.

- По електронна поща на адрес: info@cleanairpleven.com.

При подаване на документите по електронен път те трябва да бъдат попълнени, подписани и сканирани във формат PDF или JPEG. След проверка за пълнотата на документите кандидатът получава по електронен път идентификационен код на подаденото заявление.

- Чрез електронната платформа:

https://survey.cleanairpleven.com/index.php?r=survey/index&sid=496595&lang=bg