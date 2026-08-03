От началото на годината: За 126 новородени Община Плевен е отпуснала еднократна помощ при раждане

На родителите на 126 новородени от началото на 2026 година до м. юни 2026 г. /включително/ Община Плевен е отпуснала еднократна помощ, полагаща се съгласно Наредба № 38 на Общинския съвет за стимулиране раждаемостта на територията на общината. Общо подадените заявления за периода са 164, постановените откази са 38 поради несъответствие с условията, заложени в наредбата.

Наредба № 38 е приета с Решение № 775 от 27 януари 2022 г. на Общински съвет – Плевен, като социална мярка за насърчаване на раждаемостта и отговорното родителство на местно ниво. Средствата за еднократните помощи се осигуряват ежегодно от бюджета на Община Плевен, а размерът им се определя според поредността на роденото или осиновеното дете и образователния статус на родителите.

Право на еднократна парична помощ за новородено или осиновено до трето дете /включително/ имат родители или осиновители, които към датата на подаване на заявлението отговарят на следните условия:

- да са пълнолетни към датата на раждането или осиновяването на детето;

- единият родител да има постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен повече от две години преди датата на раждането или осиновяването, а другият родител да има постоянен и настоящ адрес в общината към датата на подаване на заявлението;

- двамата родители да са с непрекъснати здравноосигурителни права;

- да нямат изискуеми задължения към Община Плевен;

- ако имат други деца, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, те да са записани и да посещават учебно заведение на територията на община Плевен.

Еднократната парична помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец. Документите се приемат целогодишно и се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Плевен. Одобрените средства се превеждат по банковата сметка, посочена в заявлението, в десетдневен срок след издаването на заповедта за това.

Размер на помощите:

Размерът на еднократната парична помощ при спазване на изискванията на тази Наредба, за всяко новородено/осиновено до трето дете /включително/ е съответен процент от минималната работна заплата. Към момента при размер 620,20 евро на МРЗ, размерът на еднократната финансова помощ е, както следва:

За първо дете

- родител без или с основно образование – 20 % от МРЗ (124,04 евро);

- родител със средно или висше образование – 40 % от МРЗ (248,08 евро).

За второ дете

- родител без или с основно образование – 20 % от МРЗ (124,04 евро);

- родител със средно или висше образование – 60 % от МРЗ (372,12 евро).

За трето дете

- родител без или с основно образование – 30 % от МРЗ (186,06 евро);

- родител със средно или висше образование – 80 % от МРЗ (496,16 евро).

За майка – редовен студент във висше учебно заведение - еднократната помощ е 80 % от МРЗ (496,16 евро).

При раждане на близнаци, тризнаци и повече деца еднократната парична помощ е 70 % от минималната работна заплата за всяко дете (434,14 евро), независимо от образованието на родителите и поредността на децата.

По данни на комисията за м. юли 2026 г. постъпилите заявления от родители на новородени в община Плевен са общо 31. Всички те ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на комисията в края на този месец.