Войната в Украйна:

Установен е извършителят, унищожил част от великденската украса в центъра на Плевен часове след монтажа ѝ

09 април 2026, 15:13 часа
Снимка: Община Плевен
Установен е извършителят, унищожил част от новата великденска украса в центъра на Плевен броени часове след монтажа ѝ - фигурата на великденския заек, разположена пред сградата на Общината беше открита пречупена на две на 7 април сутринта.

От записите на монтираните видеокамери в района става ясно, че на 6 април, понеделник, в 21,23 ч. жена във видимо агресивно състояние пречупва фигурата със силен удар с крак, след което си тръгва с викове от площада. На записите се вижда мъж, който я следва на разстояние, както и случайни минувачи по площада в този час.

Установена е и самоличността на жената - 32-годишна, гостуваща в Плевен.

Община Плевен е предоставила всички записи и материали по случая на разследващите органи на Областна дирекция на МВР и Прокуратурата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
