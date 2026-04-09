Установен е извършителят, унищожил част от великденската украса в центъра на Плевен часове след монтажа ѝ

Установен е извършителят, унищожил част от новата великденска украса в центъра на Плевен броени часове след монтажа ѝ - фигурата на великденския заек, разположена пред сградата на Общината беше открита пречупена на две на 7 април сутринта.

От записите на монтираните видеокамери в района става ясно, че на 6 април, понеделник, в 21,23 ч. жена във видимо агресивно състояние пречупва фигурата със силен удар с крак, след което си тръгва с викове от площада. На записите се вижда мъж, който я следва на разстояние, както и случайни минувачи по площада в този час.

Установена е и самоличността на жената - 32-годишна, гостуваща в Плевен.

Община Плевен е предоставила всички записи и материали по случая на разследващите органи на Областна дирекция на МВР и Прокуратурата.