Затварят ключов участък в Плевен заради реконструкция

Въвежда се временна организация на движението по ул. „Сан Стефано“ във връзка с демонтаж на контактната мрежа и реконструкция на водопреносната инфраструктура. Във връзка с изпълнението на проекта за реконструкция на вътрешната водопреносна мрежа по ул. „Сан Стефано“ и необходимия демонтаж на контактната мрежа на градския транспорт, за периода от 24 февруари до 2 март 2026 г. се въвежда временна организация на движението в района на ул. „Сан Стефано“ и прилежащите ѝ улици.

За посочения период ще бъде преустановено движението на моторни превозни средства по участъци от ул. „Сан Стефано“, обозначени в одобрената схема за временна организация.

Затворените отсечки няма да осигуряват директен автомобилен достъп до ул. „Сан Стефано“ от прилежащите улици.

В тази връзка: улиците „Самара“, „Екзарх Йосиф“, „Скопие“ и „Чаталджа“ няма да осигуряват директен достъп до ул. „Сан Стефано“ в зоната на въведените ограничения. Движението по тях ще се осъществява съобразно въведената временна организация и поставената сигнализация.

В района на кръстовището на ул. „Сан Стефано“ и ул. „Генерал Колев“ движението ще бъде възможно само по ул. „Генерал Колев“, без възможност за навлизане по ул. „Сан Стефано“ в затворения участък.

В района на кръстовището на ул. „Сан Стефано“ и ул. „Драган Цветков“ ще бъде осигурено движение по ул. „Сан Стефано“ в посока център до кръстовището с ул. „Драган Цанков“, като след тази точка продължение по ул. „Сан Стефано“ няма да бъде възможно.

Ограниченията са технологично обусловени от демонтажа на контактната мрежа на градския транспорт и необходимостта от пълно обезопасяване на работната зона.

В периода на действие на временната организация няма да бъде осигурен достъп на моторни превозни средства до търговските обекти, разположени в затворените участъци на ул. „Сан Стефано“. Собствениците и доставчиците следва предварително да съобразят логистиката си, включително чрез използване на прилежащи улици и алтернативни възможности за достъп извън ограничената зона.

Община Плевен призовава водачите на моторни превозни средства:

- да не преминават през поставените заграждения и сигнализация;

да не навлизат в строителната зона;

- да не паркират автомобили по ул. „Сан Стефано“ и в непосредствена близост до зоната на изпълнение, с цел недопускане на затруднения при демонтажните дейности и осигуряване на безопасност.

Временната организация е съгласувана с компетентните институции и ще бъде под постоянен контрол за целия период от 24 февруари до 2 март 2026 г. Допълнителна информация ще бъде предоставяна своевременно при необходимост от корекции.