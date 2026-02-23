Правителството на Гюров:

Мъж изчезна в планината: Два дни по-късно откриха тялото му

23 февруари 2026, 14:03 часа 297 прочитания 0 коментара
Черногорски катерач е немерен мъртъв на връх на планината Хайла, която се намира между Косово и Черна гора. Безжизненото му тяло беше открито от черногорската страна на планината. Той беше обявен за изчезнал в събота, а издирването му продължи часове при изключително трудни условия, предаде македонската медия prv.mk. Информацията за инцидента първоначално е получена от Косовската планинска спасителна служба, след като косовската полиция е отправила призив за намеса в събота, 21 февруари.

Инцидентът е станал на надморска височина от 2407 метра.

След извършване на всички необходими процедури, тялото беше транспортирано и предадено на компетентните институции.

Как е станало?

Според първоначалните сведения, група хърватски алпинисти, които са били наблизо, са изпратили сигнал за бедствие. Те са съобщили, че черногорският алпинист се е подхлъзнал и е паднал в дере на северния склон на върха, след което са загубили всякакъв контакт с него.

Веднага след получаване на обаждането, косовските спасители сформираха екип и започнаха координация с Планинската спасителна служба на Черна гора.

Спасителната операция

Предвид факта, че мястото на инцидента се намира в гранична зона и поради сериозността на ситуацията, е организирана трансгранична спасителна операция. Черногорските власти, както и местни планинари от Рожае, се включиха в операцията. Издирването започна в късните вечерни часове, но изключително лошите метеорологични условия, ниските температури и лошата видимост значително усложниха работата на място.

От съображения за безопасност спасителните екипи бяха принудени временно да преустановят операцията.  ОЩЕ: Алпинист загина в Босна и Херцеговина: Планинските спасители се измъчиха, докато стигнат до него (ВИДЕО)

 

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Косово Черна гора спасителна операция алпинист
