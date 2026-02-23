Войната в Украйна:

"Гражданските наблюдатели са независими": Цицелков поиска оставки в ЦИК

Доброволците и гражданските наблюдатели са независими и не получават средства от Централната избирателна комисия (ЦИК), нито са подчинени на нея извън рамките на закона. Ако Комисията не е готова да се фокусира върху основната си работа и вместо това се занимава с несвойствени теми, призовавам членовете ѝ да обмислят оставка, за да бъдат излъчени хора с реална готовност да работят за честни избори. Това написа в профила си във Facebook бившият служебен вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков, който ден след клетвата подаде оставка.  

По-рано от ЦИК заявиха, че ще изпратят писмо до служебния министър на външните работи Надежда Нейнски, за да изиска информация по казуса със Стоил Цицелков предвид информацията, че е бил санкциониран при участие в наблюдателна мисия в Гана. Председателят на комисията Камелия Нейкова и заместникът ѝ Цветозар Томов обясниха, че въпросите към външния министър са провокирани от телевизионно интервю на Цицелков, в което подалият оставка като вицепремиер за честни избори обяви, че няма да се оттегли от членството си в Обществения съвет към ЦИК.

Цицелков призова ръководството на ЦИК да изпълнява отговорно задачите, за които е избрано и получава възнаграждение, включително и в период без избори. „Необходимо е възможно най-бързо да се определят ясни и професионални стандарти за правилата за гласуване“, смята той.

И добави, че очаква ЦИК да реагира активно на установените от Конституционния съд нарушения на избирателните права и да изисква публично всяка информация от обществено значение за честността на вота.

Припомняме, че Цициелков се закле на 19 февруари като вицепремиер с ресор „честни избори“ в служебното правителство на Андрей Гюров, но след атака от политици за случаи от неговото минало подаде оставка на 20 февруари. Гюров прие оставката му след разговор между двамата в Министерския съвет, а президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването му.

 

 

