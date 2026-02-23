Кукеров хоровод огласи центъра на Плевен на празника Сирни заговезни

Звънците на десетки малки и големи кукери огласиха днес центъра на Плевен. С традиционния Кукеров хоровод градът отбеляза за трета поредна година празника Сирни заговезни, ден за прошка!

Участниците в шествието тръгнаха от ДКТ "Иван Радоев" и преминаха през централната пешеходна зона, за да изгонят злите сили и да пожелаят здраве. Организатор на инициативата отново е Община Плевен, съвместно със Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев", кукерска група от град Долна Митрополия, детски кукерски групи от детските градини „Дружба“, „Щастливо детство“, „Щурче“, „Иглика“, „Калина“, деца от ОУ „Стоян Заимов“ - гр. Плевен и ученици от ОУ „Христо Ботев“ - с. Брест, имаше и малък представител на с. Петърница. В празника се включиха и танцовите състави на Клуб „Веселяци”, Клуб „Българско хоро”, Клуб за народни хора при читалище „Лик - 1959” и ФТК „Комудара”.

Кулминацията на шествието бе на централния площад „Възраждане“, където имаше представяне на всяка от участващите групи, изви се и празнично хоро.

Благодарим на всички участници, които станаха част от днешния празник!

Сирни заговезни е празник, наричан още Неделя на прошката. През 2026 г. той се отбелязва на 22 февруари – винаги 7 седмици преди Великден и в навечерието на Великия пост в православния календар. Свързан е с християнската традиция на взаимното опрощение. На този ден хората си казват:

„Прости ми!“

„Простено да ти е!“

Смисълът е да се пречистим духовно и да влезем в поста с чисто сърце и мир помежду си! Характерните народни обичаи и традиции на този ден са:

- Прошка от по-възрастните – младите посещават родители, кръстници и роднини.

- Палене на огньове – прескачат се за здраве и пречистване.

Кукерски игри – маскирани мъже гонят злите сили и носят плодородие.

-Хамкане – връзва се бяла халва или яйце на конец и децата се опитват да го захапят без ръце.

Сирни заговезни е и последният ден, в който се ядат млечни продукти преди поста. От следващия ден започват Великите пости.