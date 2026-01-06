44-годишният Росен извади Богоявленския кръст от Марица, подари го на най-малкия участник в ритуала

Пловдивчанинът Росен Генов, на 44 години, извади Богоявленския кръст от водите на река Марица край Водната палата. Мъжът скача за пети път, но спасява Разпятието за пръв път. Генов даде кръста на най-малкия участник в ритуала - 12-годишният Петьо Петров, в знак на уважение, че момчето също се е включило в надпреварата.

Рекорден брой мъже – 154, скочиха във водите на реката, осветени от Пловдивския митрополит Николай, за да спазят традицията на Йордановден. Пред очите на събралите се стотици граждани, дошли да наблюдават богоявленския ритуал, смелчаците се хванаха на хоро в реката и изпяха химна на България.

Сред официалните гости на събитието бяха кметът на Пловдив Костадин Димитров, началникът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, областният управител Христина Янчева, заместникът й Атанас Ташков, заместник-кметове, районни кметове и други.

Честванията на Йордановден в Пловдив започнаха в 9 ч. с Архиерейска света литургия, отслужена в катедралния храм „Успение Богородично“ от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай. В 12 ч. той освети бойните знамена на Пловдивския гарнизон, след което поведе литийното шествие до река Марица.