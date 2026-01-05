Пловдив чества Богоявление и 178 години от рождението на Христо Ботев

На 6 януари 2026 г. - Св. Богоявление (Йордановден), Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще отслужи от 9:00 часа Архиерейска света Литургия в катедралния храм "Успение Богородично" в град Пловдив. От 12:00 часа в двора на храма Владиката ще извърши освещаване на воинските знамена. След освещаването на знамената на пловдивските поделения, митрополитът ще поведе литийно шествие до река Марица. От 12:30 часа ще отслужи Велик Богоявленски водосвет на р. Марица (срещу Водната палата).

От 13.30 часа пред паметника на поета-революционер Христо Ботев в Цар Симеоновата градина в Пловдив, ще бъде чествана 178-та годишнина от рождението на националния ни герой, гениален поет и публицист, посветил изцяло своя живот и творчество на борбата за национална свобода и социална справедливост.

В ритуала, организиран от Община Пловдив, част от Културния календар на града, ще участват почетни формирования от Пловдивския гарнизон - Военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци, представители на комитетите „Родолюбие“, „Традиция“ и „Васил Левски“ и членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Слово за делото и живота на великия българин ще произнесе Недялко Славов. Водещ на церемонията ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив – Тодор Дърлянов.

В честването, включващо полагане на венци и цветя, ще участват Кметът на Община Пловдив, Народни представители, Областният управител на област Пловдив, Председателят на Общински съвет – Пловдив, Командването на Пловдивския гарнизон, зам.-кметове, районни кметове, общински съветници, представители на общинската администрация, политически и обществени организации, медии и граждани.