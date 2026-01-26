Приключиха ли паническите покупки на жилища преди еврото: Експерти с подробности за пазара

Големите ръстове на нови покупки на жилища се осъществяваха в 2022 и 2023 г. От тогава бяха големите панически покупки. Горе-долу в началото на миналата година те поприключиха и наблюдаваме едно успокоение", обясни в сутрешния блокт на бТВ Петър Мастиков, главен анализатор на Националния регистър за ново строителство и реконструкции. Думите му дойдоха във връзка с прехода от лев към евро и пазара на имотите.

Друг представител на сферата на недвижимите имоти в лицето на Гергана Тенекеджиева смята, че се е породило голямо търсене в момента, в който се е започнало да се говори за еврозоната. "Значителен брой на сделките и значителен брой на ръста на цените. Влизането в еврозоната даде успокояване и баланс на пазара", смята Тенекеджиева.

Цените на имотите

Тенекеджиева смята, че цените в момента няма как да бъдат измерени спрямо миналия януари. Тя обаче отчете, че 2025 г. е била годината най-високият ръст на цените.

Тя заяви, че не предвижда спад в цените, а си представя 2026 г. като година, в която има лек спад на сделките, но с ръст на цените.

"Всъщност резултатът в цените дали ще бъдат надолу или нагоре, това са сравнително бавни рпоцеси", коментира още Тенекеджиева.